Индонезийские студенты устроили акцию протеста в Джакарте, заявив, что страна движется к банкротству из-за политики президента Прабово Субианто. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на участников манифестации, которая прошла 12 июня.

Участники акции Heading to Bankrupt Indonesia («Индонезия на пути к банкротству») требовали отменить повышение цен на бензин и отказаться от дорогостоящих программ правительства, включая бесплатное питание для школьников и деревенские кооперативы.

Один из лидеров студенческого движения Яталатоф Ма’шум Имаван заявил, что у протестующих есть пять требований, среди которых — снижение цен на топливо и основные продукты питания и прекращение «расточительных» трат.

Студенты несли плакаты с лозунгами «Отмените повышение цен на топливо» и называли кабинет Прабово «Стеной позора». Они призывали водителей сигналить в знак поддержки.

«Из-за расточительных трат на бесплатное питание пришлось отменить бюджетные субсидии», — заявил журналистам протестующий Рафаэль Аррева.

Глава президентской пресс-службы Мухаммад Кодари заверил, что правительство прислушивается к мнению граждан и уже сократило несущественные расходы. При этом он назвал программу бесплатного питания оправданной мерой по охране общественного здоровья.

Критике со стороны студентов подверглось и расширение роли силовиковв гражданских делах при Прабово. Протестующие опасаются, что это может вернуть Индонезию к авторитарному правлению, напоминающему эпоху бывшего президента Сухарто.

«Мы хотим показать, что ситуация далека от нормальной. Мы не хотим, чтобы Индонезия действительно обанкротилась, но происходящее доказывает, что страна идет к банкротству — экономическому, демократическому и моральному», — пояснил Яталатоф.

Несколько сотен студентов попытались пройти к центральному монументу Бундаран ХИ, но были заблокированы полицией и военными. Между отдельными протестующими и силовиками произошли стычки, когда молодые люди попытались прорвать оцепление и металлические баррикады.

Программа бесплатного питания, которая должна охватить 83 млн детей и беременных женщин, критикуется оппонентами Прабово как неэффективная, чреватая огромными финансовыми утечками и попытка заручиться поддержкой в отдаленных районах. Тысячи детей уже пострадали от пищевых отравлений в рамках этой инициативы, что ставит вопросы о качестве управления программой.

Правительство сохраняет субсидии для удержания цен на топливо, несмотря на мировой скачок цен из-за войны на Ближнем Востоке, однако фискальное давление из-за амбициозных планов президента продолжает расти, что и вынудило власти повысить стоимость бензина.