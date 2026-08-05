Генеральный директор Уралдронзавода (производит дроны «Упырь») Владимир Ткачук госпитализирован в тяжелом состоянии в результате взрыва автомобиля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

По данным агентства, Ткачук находится в реанимации, врачи борются за его жизнь.

Автомобиль Mercedes, в котором предположительно находился Ткачук, взорвался в поселке Большой Исток под Екатеринбургом, пишет издание 66.ru со ссылкой на источник.

Как утверждает телеграм-канал Shot, водитель погиб на месте. Автомобиль полностью сгорел. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Официального подтверждения информации не поступало.

Замгендиректора ВГТРК, вице-спикер Мосгордумы Андрей Медведев сообщил, что о покушении на Ткачука стало известно накануне, 4 августа.

«Не сообщали никому. <…> Володя в реанимации. Ситуация у него стабильная», — написал Медведев в своем телеграм-канале.

Он добавил, что производство дронов «Упырь» не останавливалось.

Телеграм-канал «Повернутые на войне», который администрирует Ткачук, подтвердил, что на главу Уралдронзавода было совершено покушение и что он находится в стабильном состоянии.