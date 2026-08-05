Президент России Владимир Путин назначил начальника штаба группировки «Центр» генерал-полковника Дениса Лямина командующим войсками беспилотных систем. Об этом глава государства объявил 5 августа на встрече с руководством Минобороны.

«Стояла задача найти человека, который зарекомендовал себя самым лучшим образом в этой работе. Одним из наиболее квалифицированных специалистов в этой сфере мы считаем Лямина Дениса Игоревича», — сказал Путин.

Он отметил, что новый род войск БПЛА только формируется, и выразил надежду, что Лямин, «будучи одним из наиболее квалифицированных специалистов», доведет этот процесс до завершения. Ранее войска БПЛА возглавлял подполковник Юрий Ваганов.

Путин объявил и о других кадровых назначениях в Минобороны. Бывший командующий группировкой войск «Центр» Валерий Солодчук стал главой Службы тыла Минобороны.

«По предложению министра обороны принято решение о том, чтобы сосредоточить в одних руках и все службы тыла. Хочу обратить внимание на то, что в современных условиях это тоже вполне боевая работа», — сказал российский лидер.

Он назвал Солодчука одним из наиболее талантливых командиров и выразил надежду, что тот проявит на новому посту «свои лучшие организаторские качества».

Группировку «Центр» возглавит Андрей Иванаев (руководил группировкой «Восток» с конца 2024 года). Путин подчеркнул, что качество боевой работы на этом направлении должно сохраниться.

Исполняющим обязанности командующего Восточным военным округом и командующим группировкой «Восток» назначен начальник штаба этой группировки Петр Болгарев.