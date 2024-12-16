В российской армии появится новый род войск — «войска беспилотных систем». Их создание планируют завершить в третьем квартале 2025 года, заявил министр обороны Андрей Белоусов.

«В соответствии с поручением Верховного главнокомандующего предлагается сформировать новый род войск — войска беспилотных систем. При Вашем решении завершим их создание уже в третьем квартале следующего года», — сказал он.

Белоусов уточнил, ежесуточно российские военные применяют свыше 3,5 тыс. беспилотников и эта цифра «постоянно растет». За 2024 год российские ПВО сбили более 27 тыс. дронов.

Министр обороны отметил, что в ходе военной операции на Украине системы ПВО показали «высокую эффективность». Помимо 27 тыс. БПЛА, в текущем году было сбито 86 крылатых ракет Storm Shadow и Scalp, 215 баллистических ракет АТАCMS и более 1,6 тыс. реактивных снарядов HIMARS.

«Стоит отметить положительный опыт создания системы противовоздушной обороны вокруг Москвы. Его следует учесть при построении подобных систем в других российских регионах», — подчеркнул Белоусов.

В ноябре президент России Владимир Путин отмечал, что на уровне Генштаба и Минобороны думают над выделением беспилотных подразделений в отдельный вид войск. Российский глава добавил, что Андрей Белоусов — «современный министр», который в том числе разбирается в беспилотных летательных аппаратах.