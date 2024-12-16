Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала военной операции составили почти 1 миллион человек, сообщил министр обороны России Андрей Белоусов на коллегии военного ведомства 16 декабря.

«Подорван боевой потенциал противника. Только в текущем году потери ВСУ превысили 560 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными. А всего составили почти один миллион человек за все время СВО», — сказал глава российского Минобороны.

В результате вторжения в Курскую область ВСУ, по его данным, потеряли более 40 тысяч военных. Потери Украины в вооружении и технике составили с начала 2024 года более 58 тыс. единиц, включая 18 тыс. единиц иностранного производства, добавил Белоусов.

По его словам, военно-промышленному комплексу Украины и связанной с ним энергосистеме нанесен «значительный урон». Киев «во многом утратил возможность производить необходимое вооружение, технику и боеприпасы», отметил глава Минобороны.

В конце ноября The Economist оценил общие потери ВСУ с начала военных действий в 2022 году не менее чем в 60-100 тысяч человек. Еще примерно 400 тысяч военных ранены и не могут вернуться на фронт, предположило издание. Президент Украины Владимир Зеленский после этого заявил, что в результате боевых действий погибло «гораздо меньше» 80 тысяч украинцев.

Бывший министр обороны России Сергей Шойгу в феврале 2024 года сообщил, что за все время военной операции потери ВСУ составили более 440 тысяч человек. В середине ноября ТАСС на основании собственных подсчетов оценило число убитых и раненых украинских военных с начала СВО в 906,5 тыс. человек.