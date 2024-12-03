В зоне боевых действий погибло меньше 80 тысяч украинских военных. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Kyodo News, опубликованном офисом главы государства.

«Кто-то недавно в американской прессе дал информацию, что украинцев погибло 80 тысяч. Но я хочу вам сказать, что нет, меньше. Гораздо меньше», — сказал Зеленский (цитата по «Украинской правде»).

В то же время он отметил, что «надо быть абсолютно правдивыми», пояснив, что речь идет только о потерях на подконтрольных Киеву территориях. По словам Зеленского, власти страны не знают, сколько украинцев погибло в регионах, которые стали российскими.

В конце ноября The Economist оценил общие потери ВСУ с начала военных действий в феврале 2022 года не менее чем в 60-100 тыс. человек. Еще примерно 400 тыс. военных ранены и не могут вернуться на фронт, предполагает издание.

Журналисты основывали свои подсчеты на данные о боевых потерях из утекших или опубликованных отчетов разведывательных служб, оборонных ведомств, исследователей и открытых источников. Отмечается, что независимую оценку этим цифрам дать трудно.

Минобороны России регулярно публикует статистику потерь украинской армии на курском направлении. По данным на 2 декабря, с момента вторжения в Курскую область ВСУ потеряла более 37,3 тыс. военных. Бывший министр обороны России Сергей Шойгу в феврале 2024 года сообщил, что за все время военной операции потери ВСУ составили более 440 тысяч человек.

В середине ноября ТАСС опубликовало результаты собственных подсчетов, согласно которым число убитых и раненых украинских военных с начала боевых действий составляет около 906,5 тыс. человек.