Среди россиян набирает популярность тренд на путешествия, связанные с красочными природными явлениями. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на аналитиков сервиса OneTwoTrip.

По словам экспертов, путешествия, приуроченные к определенным событиям в мире природы, заняли лидирующую позицию в качестве драйвера внутреннего туризма. Они отметили значительный рост доли путешественников, которые готовы отказаться от пляжного отдыха ради коротких, но эмоционально насыщенных поездок ради «кадров мечты».

Наибольший интерес в рамках тренда вызывают путешествия к Байкалу летом, а также в феврале-марте ради «прозрачного льда» — в это время спрос на отели фиксируется на 60% выше межсезонья. Кроме того, популярны поездки в Санкт-Петербург во время «белых ночей», когда количество бронирований показывает рост на 30%.

Аналитики также обратили внимание на ощутимый всплеск популярности «менее очевидных» направлений — количество поисковых запросов, связанных с цветением маральника на Алтае в мае, маковых полей в Дагестане в мае и июне, а также полей лотосов в Астраханской области в августе, в последние три года увеличилось на 20-40%.

Эксперты добавили, что в настоящий момент апрельский фестиваль тюльпанов в Калмыкии стремительно догоняет эти показатели. Помимо этого, выделяются такие круглогодичные хиты, как фотоохота на китов в Териберке, северное сияние в Мурманской области, путешествия к сивучам на Сахалин и китам на Шантарские острова.

Как следует из данных, собранных специалистами, основную долю туристов с такими запросами составляют «сити-брейкеры» в возрасте от 25 до 45 лет, путешествующие как в одиночку, так и с друзьями. Отмечается, что семьи с детьми редко отдают предпочтение подобным маршрутам из-за непростой логистики и обилия пеших походов.