Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет дал специальное интервью RTVI. Он рассказал, почему считает нынешний парламент позором, как относится к проблеме поселений на Западном берегу и почему Израиль проиграл информационную войну.

Нафтали Беннет возглавлял правительство Израиля с июня 2021-го по июнь 2022 года. В апреле 2026 года вместе с другим экс-премьером Яиром Лапидом объявил о создании блока «Яхад» в преддверие парламентских выборов.

О ситуации в Израиле

«Когда я завершил работу на посту премьер-министра, я оставил Израиль в отличном состоянии. Экономика росла на 8%, преступность снижалась, страна была безопасной, люди были довольны.

Я не мог представить, что всего за три года нынешнее правительство сумеет разрушить так много и будет работать настолько плохо. Оно действительно не справляется.

Многие вещи здесь находятся в катастрофическом состоянии. Система образования в Израиле в упадке. 14% населения — ультраортодоксы — не работают, не платят налоги и не служат в армии. Это ненормально, и мы это исправим. Преступность тоже вышла из-под контроля. Нам нужно исправить Израиль.

Нынешний Кнессет — это фарс. Это позор. Он состоит из некомпетентных людей.

У нас фактически нет ни нормального министерства образования, ни министерства транспорта. Всё испорчено политическими назначенцами».

О положении ультраортодоксальных иудеев

«Самое важное — это демонтировать систему автономии ультраортодоксального общества, при которой люди не работают, не платят налоги, не служат в армии и при этом получают государственные деньги. Мы прекратим такое финансирование.

Не работаешь — не получаешь ни шекеля. Не служишь — не получаешь ничего от государства. Если отправляешь детей в школу, где не преподают математику, английский язык, сионизм и поддержку ЦАХАЛа, такая школа также не получит ни шекеля. Это подтолкнет людей работать и служить.

После их интеграции в экономику ВВП Израиля будет ежегодно увеличиваться примерно на 70—100 миллиардов шекелей ($23-33 млрд. — прим. RTVI)».

О системе образования

Летом прошлого года министерство образования Израиля сообщало, что в школах не хватает более 1,5 тысяч учителей. Еще 12 тысяч педагогов работают без профильного образования.

«Проблема не в нехватке денег. Финансирования достаточно. На каждого ребенка государство выделяет около 50 тысяч шекелей в год, то есть содержание обычного класса обходится примерно в 1,5 миллиона шекелей ежегодно. Проблема в том, что эти деньги уходят не детям и не учителям, а бюрократии. Нам необходимо демонтировать эту бюрократическую систему и провести глубокую реформу образования <…> Мы будем активно использовать современные технологии, прежде всего искусственный интеллект.

Адаптивный ИИ способен обучать детей, определяя, что они знают, чего не понимают и почему. Он никогда не устает, не теряет терпения и не объявляет забастовок».

О поселениях на Западном берегу

Западный берег реки Иордан (израильское название — Иудея и Самария) поделен на три зоны: в зоне А установлен полный контроль Палестинской национальной администрации (ПНА), в зоне B — гражданский контроль ПНА и военный — Израиля, в зоне С — гражданский и военный контроль Израиля. О проблеме израильских поселений на Западном берегу читайте в материале RTVI.

«В Иудее и Самарии проживает около 600 тысяч израильтян. Подавляющее большинство из них — законопослушные граждане, которые служат в армии. Я поддерживаю любые законные населенные пункты, строящиеся в Иудее и Самарии, в зоне C.

Людям нужно где-то жить. Им нужно строить дома для своих детей. Поэтому я поддерживаю это (расширение поселений. — прим. RTVI) в пределах зоны C, находящейся под контролем Израиля.

Кроме того, это укрепляет безопасность всех израильтян».

О нападении ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года

«Сначала я не понял, что речь идет о полномасштабной войне. Мне показалось, что атакован один конкретный кибуц <…> Я думал, что всё закончится за 10 минут, потому что сам служил бойцом и командиром роты в подразделении спецназа и понимал, как действовать против террористов. Но события продолжались, и я чувствовал, что ситуация не меняется.

Я сел в машину и поехал на базу своего резервного подразделения, пытаясь присоединиться к боевым действиям. Однако ШАБАК (израильская спецслужба. — прим. RTVI) не позволил мне этого сделать, объяснив, что если меня убьют или возьмут в плен, им придется отвлечь слишком много ресурсов на поиск, чем на врагов. Поэтому я начал убеждать и ускорять отправку бойцов на юг <…> По мере того как проходило утро, поступало всё больше информации. Я связывался с различными подразделениями и кибуцами и постепенно понял, что речь идет о масштабной атаке.

Внутри Израиля в тот день произошло фактическое крушение системы управления. Правительства как будто не существовало, армия тоже не действовала должным образом.

Но Израиль спас народ Израиля. Тысячи молодых мужчин и женщин поехали в кибуцы со своими пистолетами, винтовками, а иногда и вовсе с голыми руками, чтобы спасать людей. Именно они в итоге спасли ситуацию».

Об ответственности властей за 7 октября

«Они [ответственные лица] должны уйти. Они потерпели столь серьезный провал, проявив грубую халатность.

Нетаньяху на протяжении 15 лет — не намеренно, но фактически — позволял ХАМАС превратиться в огромного монстра у наших границ. То же самое произошло с «Хезболлой». 15 лет эти террористические организации, которые когда-то были небольшими, росли и росли, пока не превратились в чудовищную силу, атаковавшую нас. Это огромный провал, и Израилю пришло время перемен.

Я не большой сторонник уголовного преследования за ошибки, даже очень серьезные.

Думаю, главная цель — поставить точку в этой истории и извлечь уроки, чтобы подобное больше никогда не повторилось».

О том, проиграл ли Израиль информационную войну

«Безусловно. Я думаю, что на поле боя солдаты действуют очень хорошо. Но в войне идей, в борьбе за умы и сердца мировой общественности правительство Израиля потерпело очень серьезный удар. Причин этому много. Некоторые из них внешние, но во многом это связано с некомпетентностью нынешнего правительства Израиля. Кроме того, некоторые министры порой ведут себя глупо, и это наносит нам ущерб в глазах общественного мнения.

Я бы значительно улучшил коммуникацию с миром.

Особое внимание я уделил бы американской общественности, чернокожему и латиноамериканскому сообществам: общался бы с ними, разговаривал и показывал Израиль таким, какой он есть на самом деле, а не таким, каким его изображают

Я стремился бы к миру с Саудовской Аравией, Индонезией и другими умеренными мусульманскими странами. Но не с Катаром — Катар ужасен. Во многих отношениях именно он стоит за той кампанией, которая ведется против Израиля».

О конфликте России и Украины

«Президент Зеленский попросил меня стать посредником между ним и Путиным. А когда ты выступаешь посредником, ты не можешь становиться на чью-либо сторону. Поэтому я полетел в Москву, общался с Зеленским и пытался — хотя безуспешно — остановить продолжение [конфликта]».