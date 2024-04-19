Пока весь мир смотрит в сторону Газы, в другой части Палестины — на Западном берегу реки Иордан — тоже неспокойно. Там продолжается конфликт между палестинцами и радикальными израильскими поселенцами. Недавно он привел к новым жертвам. В пятницу, 19 апреля, ЕС может вслед за США впервые ввести персональные санкции против израильтян, подозреваемых в экстремизме. Поможет ли это приблизить мир, что происходит на Западном берегу и как овцы стали «оружием» поселенцев — в репортаже RTVI.

«Местный «спорт» — поджигать оливковые рощи»

Западный берег Иордана — почти шесть тысяч квадратных километров холмистой местности, которая изобилует библейскими топонимами — Вифлеем, Иерихон, Хеврон.

После Шестидневной войны 1967 года Западный берег был занят израильскими войсками. С 1990-х (по соглашениям Осло) большая его часть остается под полным или частичным контролем Израиля (в том числе военным). Под управлением палестинцев находится Рамалла — центр Палестинской национальной администрации. Израиль считает вопрос о статусе этих земель неурегулированным, сформировал административный округ Иудея и Самария, поощряет переселение туда своих граждан. Властные функции распределены между советами израильских поселений, армией Израиля и чиновниками ПНА. Общая площадь Израиля — 22 тысячи квадратных километров. Когда (и если) будет сформировано полноценное государство Палестина, израильтянам, возможно, придется покинуть значительную часть Иудеи и Самарии. Тогда Израиль может потерять почти четверть контролируемой сегодня территории.

Здесь, на Западном берегу, живут более двух с половиной миллионов арабов без израильского гражданства (палестинцев) и около полумиллиона израильтян — поселенцев. Стычки между ними происходит постоянно, и обе стороны заявляют о многочисленных актах насилия и вандализма.

Собеседник RTVI Сергей много лет прожил в Иудее и Самарии. Он уверяет: радикальные поселенцы составляют меньшинство жителей региона.

«Поселенцами становятся как люди с еврейскими националистическими взглядами, которые стремятся сохранить за Израилем исторически еврейскую землю, так и те, кого привлекает дешевое жилье, налоговые льготы и возможность за 40 минут доехать на машине до Тель-Авива. По этим соображениям там в 1990-х годах оказалось много репатриантов из бывшего СССР», — рассказывает Сергей.

О бытовых конфликтах между евреями и арабами он знает не понаслышке.

«Когда я был подростком, бывало, мы собирались и закидывали камнями арабские автомобили: если до этого закидали камнями машину еврея, — вспоминает собеседник RTVI. — Местный «спорт» в Иудее и Самарии — поджигать друг другу оливковые рощи. Но при этом многие арабы работают у евреев, в постоянную конфронтацию с палестинцами вовлечено меньшинство поселенцев».

По его словам, костяк еврейских националистов в Иудее и Самарии составляют бывшие поселенцы из Газы и их выросшие дети: Израиль принудительно эвакуировал их из Сектора в 2005 году.

«Также, бывает, еврейские трудные подростки уходят из семей и могут присоединиться к радикальным поселенческим группам. Там могут быть люди, находящиеся в Израиле в розыске за какие-то преступления. На проживание их в поселениях силовики иногда смотрят сквозь пальцы. С другой стороны, в Иудее и Самарии в большом количестве присутствуют израильские правозащитники и левые активисты. Если бы их там не было, возможно, и палестинцы бы протестовали меньше», — считает Сергей.

«Провели 150-200 своих овец через палестинское поле»

Израильтянин Андрей Хржановский , активист группы «Компас», регулярно ездит на Западный берег, чтобы фиксировать акты агрессии поселенцев против арабов. Он рассказал RTVI, что тактика радикальных поселенцев — создавать «форпосты», в которых живут несколько человек и разводят овец, иногда коз или коров. Форпостов можно сделать очень много, и с них атаковать палестинские деревни.

«Овец можно водить туда, где палестинцы что-то выращивают. На моих глазах пару недель назад поселенцы провели 150-200 своих овец через палестинское поле. Мы вызвали армию и полицию, армия пришла, долго о чем-то думала. Солдаты в итоге сказали поселенцам уйти, но урон уже был нанесен», — делится Андрей Хржановский.

Если израильские овцы — «орудие» поселенцев, то палестинские — часто мишени атак.

«Поселенцы приезжают на маленьких внедорожниках и въезжают в стада палестинцев, распугивая их овец. Овцы боятся и разбегаются, их целый день надо собирать, они не едят. Когда овцы бегут от испуга, у них случаются выкидыши, могут сломать себе ногу. Овцы очень пугливые животные», — рассказывает собеседник RTVI.

Один из поселенцев, Моше Шарвит, который недавно попал под американские санкции, известен тем, что использует дрон, чтобы пугать овец палестинцев.

В некоторых районах на Западном берегу большая проблема с водой. Иногда палестинцам приходится часами ждать, чтобы пройти через КПП, дабы купить цистерну воды для себя и своих животных. И потратить на это гораздо больше денег, чем платят за воду поселенцы.

«Поселенцы могут зайти в палестинские деревни, в дома, что-то раскидать, кричать. Могут посреди ночи ярким фонарем светить в палестинскую деревню, чтобы будить её жителей. Могут разбить туалеты, солнечные батареи, которые очень дорогие. Могут бить палестинцев. Могут угрожать оружием. В людей стреляют не часто, но и такое бывает. Когда война началась, поселенцам выдали армейскую форму и оружие, так что теперь не всегда можно понять, где поселенец, а где солдат. Когда на месте присутствуют израильские активисты, насилия происходит меньше, потому что мы с камерами и можем вызвать полицейских, опубликовать видео, подать в суд», — отмечает Хржановский.

По его словам, израильские армия и полиция иногда помогают арабам, но общий вектор их деятельности направлен «на отчуждение Израилем земли». Наиболее агрессивных поселенцев иногда сажают под «административные аресты»: в Израиле военные имеют право задержать человека и без процедуры уголовного расследования месяцами держать в заключении, если, по мнению военных, действия задержанного угрожают общественному порядку. Вот только под «административными арестами» находятся несколько тысяч палестинцев и единицы поселенцев.

«Из еврейских ребят хотят сделать козлов отпущения»

В феврале 2024 года администрация Джо Байдена ввела санкции в отношении четырех израильтян, которых Вашингтон обвинил в причастности к насилию на Западном берегу. В марте под санкции США попали еще три поселенца и два израильских «форпоста» — ферма Моше (того самого, что третирует палестинских овечек) и ферма Цви. Госдеп назвал из «базами насилия в отношении палестинцев» .

Следом Великобритания ввела санкции против четырех поселенцев, неоднократно участвовавших в конфликтах с арабами. Им запретили въезд, а также денежные операции. О таких же мерах сообщила и Новая Зеландия, не уточнив число израильтян, которым нельзя посещать страну.

О санкциях в отношении поселенцев стали задумываться и в странах ЕС. В феврале Франция объявила о запрете на въезд для 28 израильских поселенцев. Наконец, 18 марта главы МИД стран ЕС впервые договорились ввести санкции «против агрессивных поселенцев, которые преследуют палестинцев на Западном берегу реки Иордан». Это собирались сделать еще в декабре, но тогда решение блокировали Венгрия и Чехия. Судя по всему, они, в конце концов, сняли вето.

Как пишет EU Observer, в эту пятницу, 19 апреля, Совет ЕС может последовать примеру Соединенных Штатов и назвать имена, предположительно, шестерых израильтян, впервые попадающих под общеевропейские рестрикции. При этом, по данным издания, это планируют сделать не саммите Евросоюза, но без особой публичности «в рамках письменной процедуры». Тем не менее это знаковый прецедент — до сих пор Брюссель вносил в черные списки только хамасовцев и других палестинцев, в том числе «совершавших сексуальное насилие против израильтян во время теракта 7 октября».

Правда, не все считают, что между ними можно ставить знак равенства.

«Штаты должны противопоставить что-то поддержке Израиля на своих внутренних «рынках» и для международного сообщества. Поэтому они пытаются создать козла отпущения, чтобы была возможность сказать, что они и против экстремистов-евреев, и против экстремистов-арабов. Ставить еврейских ребят, пусть хулиганов, рядом с ХАМАС — возмутительно. Насильников, грабителей и мучителей сравнили с хулиганами», — сказал в беседе с RTVI Шломо Нееман, глава регионального совета Гуш-Эцион из Иудеи и Самарии.

По его мнению, санкции — это проблема не отдельных жителей Иудеи и Самарии, а всего Израиля. Под сомнение ставится эффективность судебной и правоохранительной системы страны.

«Речь идет о суверенитете государства. Что такое санкции? Это когда западный мир ничего не может сделать с Ираном, Северной Кореей, Россией… На них накладываются санкции — как правило, чтобы ударить по карману. А в случае Израиля речь идет о дружественных странах. Вы можете себе представить, чтобы Англия наложила санкции на Францию, а Германия на Нидерланды?» — рассуждает Нееман.

«Антигуманно, аморально и катастрофично»

Левые партии и партии израильских арабов зачастую действуют заодно — они не одобряют присутствие граждан Израиля на Западном берегу Иордана. В поддержку международных санкций против поселенцев в разговоре с RTVI высказалась депутат городского совета Хайфы, социалистка арабского происхождения, представительница арабо-еврейского движения «Стоим вместе» Салли Обед.

«Я считаю, это нужно приветствовать. Мировое сообщество сейчас должно занять четкую позицию в отношении поселений на Западном берегу (в том числе поддержать санкции против лидеров поселенцев) и [тех, кто поддерживает поселенческое движение] в правительстве Израиля. Это не только незаконно, но и антигуманно, аморально и катастрофично для палестинцев. Но также поселения не служат интересам большинства израильтян», — уверена Салли Обед.

По ее словам, поселения — это «система апартеида, когда меньшинство людей с гражданством страны контролирует миллионы людей, лишенных всяких прав».

«Конечно, я делаю разницу между идеологизированными поселенцами, проявляющими насилие, и теми, кто там живет из-за субсидируемого жилья», — уточняет собеседница RTVI.

Шломо Нееман также не считает, что в Иудее и Самарии совершаются криминальные действия в отношении палестинцев.

«В Израиле есть спецслужбы, которые умеют узнавать, кто в данную минуту находится в иранском консульстве в Дамаске. Эти спецслужбы не смогли бы обезвредить трех еврейских бандитов? Это смешно. Может быть, попавшие под санкции люди совершали что-то, достойное ареста на 15 суток, какой-то дебош», — полагает глава регионального совета Гуш-Эцион.

При этом насилие над палестинцами он не одобряет — как, впрочем, и санкции против поселенцев.

«Если они совершили какое-то преступление, я — первый, кто скажет, что их надо посадить. Арест, следствие, суд, тюрьма — у нас правовое государство. Если мы против арабского присутствия в государстве Израиль, это не значит, что можно брать закон в свои руки. В демократическом мире монополия на использование силы — всегда у государства. Понятно, что [попавшие под санкции люди] — правых, может быть, ультраправых взглядов. Могу допустить, что неприемлемых взглядов, с которыми нужно бороться. Но со взглядами у нас борются не через санкции. Если противоправные действия имели место, я их ни в коем случае не оправдываю», — говорит Нееман.

Визовые ограничения в отношении радикальных поселенцев кажутся Нееману абсурдными, а особенно его возмущает, что израильские банки после санкций заблокировали их счета.

«Я более-менее знаю их лично, [попавшие под санкции люди] аэропорт видели только на фотографиях, они не ездят ни по каким заграницам. На каком основании банки Израиля блокируют им счета? Против банков поданы иски, думаю, они вскоре свернут эту деятельность», — полагает он.

Министр финансов Израиля Берцалель Смотрич — лидер партии “Религиозный сионизм”, связанной с поселенческим движением. Член израильского правительства сам живет в поселении в Иудее и Самарии. Он вступился за поселенцев, на которых наложили санкции: добился разъяснения от Минфина США, что поселенцы, попавшие под санкции, с точки зрения американцев, имеют право использовать свои израильские счета для личных целей, не связанных с агрессивными действиями против палестинцев.

Партия «Исраэль Бейтейну» («Наш дом Израиль») ориентируется на избирателей-репатриантов из бывшего СССР. Вице-спикер кнессета от этой партии Евгений Сова выразил в разговоре с RTVI недовольство действиями Смотрича.

«Так как российские банки с начала ***** [военного конфликта] в Украине находятся под американскими санкциями — это серьезное препятствие для перевод денег новых репатриантов. На протяжении двух лет мы эту ситуацию пытались как-то разрешить, чтобы репатрианты, приезжающие из России, могли частично переводить свои средства. Но эта тема никого не интересовала. А когда к министру финансов обратилось несколько человек из поселенческого движения, они этим сразу занялись. То, что многие из 75 тысяч репатриантов не могут перевести свои средства, Смотрича почему-то не волновало», — отмечает Евгений Сова.

Пока же на Западе вводят санкции против поселенцев, на Западном берегу не становится спокойнее. 12 апреля неподалеку от Рамаллы пропал, а затем был найден мертвым 14-летний еврейский мальчик — ученик религиозной школы и пастух из «форпоста». Израильские силовики озвучили версию, что он мог быть убит по мотивам националистической ненависти.

В ответ на это начались нападения поселенцев на палестинцев: сообщается о разрушениях в палестинских деревнях и о погибших в ходе столкновений. Это молодые люди 21 года и 30 лет. «Между израильскими мирными жителями и палестинцами в этом районе произошел жестокий обмен мнениями. На место происшествия были отправлены израильские военные, которые попытались разогнать драку. Сообщается, что во время инцидента двое палестинцев были убиты», — говорится в сводке ЦАХАЛ.

Александр Литой, Израиль