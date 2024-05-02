Директор Национальной разведки США Эврил Хейнс на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса заявила, что Москва готова провести переговоры с Вашингтоном и Киевом по урегулированию российско-украинского конфликта. Трансляция заседания опубликована на YouTube-канале агентства Reuters.

«Как и Украина, [президент России Владимир] Путин на протяжении месяцев указывает на готовность вступить в переговоры с Украиной и Соединенными Штатами относительно будущего Украине, но без какого-либо признака, что он готов к значительным уступкам», — пояснила Хейнс (цитата по ТАСС).

Вместе с тем глава американской нацразведки отметила, что российская армия наращивает усилия по ослаблению обороноспособности Украины и ведет «все более агрессивную тактику». В частности, Россия все чаще наносит удары по украинской инфраструктуре электроснабжения, добавила Хейнс.

«[Подобные атаки призваны] внушить Украине, что продолжение борьбы только увеличит ущерб для Украины и не предложит правдоподобного пути к победе», — сказала она.

Российские лидеры неоднократно сообщали о готовности к переговорам с Украиной, но при соблюдении нескольких условиях. В начале апреля президент России Владимир Путин во время переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Кремле заверил, что Москва никогда не отказывалась от мирного разрешения споров и всегда была склонна именно к такому варианту разрешения конфликта.

В январе 2024 года аналогичный тезис высказал глава российского МИД Сергей Лавров. При этом он отметил, что Москва «всегда сохраняла готовность к переговорам», но не с целью сохранить украинские власти на их постах.

«Напомню, что мы никогда не отказывались и всегда сохраняли готовность к переговорам. К переговорам не о том, как сохранить у власти главарей киевского режима и потакать их фантазиям, а о преодолении наследия разрушительного десятилетнего разграбления страны и насилия над ее народом», — сказал российский министр на заседании Совбеза ООН по Украине.

Позднее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва готова к мирным обсуждениям по урегулированию конфликта на Украине, однако Киев якобы сам себе запретил такие переговоры.

«Мы отвечаем на запросы разных стран о нашей готовности, говорим, что мы были готовы с самого начала, и не мы эти переговоры прервали, и мы сейчас готовы, но не с кем разговаривать, потому что украинская сторона сама себе запретила вести переговоры с русскими», — отметил он.

О том, что Киев «сам себе запретил» вести переговоры с Москвой, говорил и первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

«Во-первых, действительно трудно завершить конфликт путем переговоров, когда одна из сторон сама себе запретила такие переговоры вести. Господин [президент Украины Владимир] Зеленский соответствующий документ надлежащим образом оформил», — пояснил Новиков.

Речь идет об указе, согласно которому констатировалась невозможность ведения переговоров между Москвой и Киевом. Президент Украины Владимир Зеленский подписал его в октябре 2022 года.

Новиков добавил, что «Киев мало что может предложить для достижения компромисса», поскольку «целями спецоперации являются демилитаризация и денацификация Украины».

Кроме того, с достижением «договоренности за столом переговоров дело действительно обстоит сложно» еще и потому, что «Киев заявляет о своей милитаристской идеологии» разговорами о готовности вступить в НАТО и «продолжающимися кампании восхваления украинских националистов Степана Бандеры и Романа Шухевича», считает Новиков.

В конце апреля Кремль вновь заявил о готовности к мирному решению украинского вопроса. Однако пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что речи о мирной инициативе не идет.

«Никакой мирной инициативы не было. Была констатация факта готовности России к мирному решению украинской проблемы. Это не была инициатива. Это была констатация, собственно, хорошо известной последовательной позиции главы государства», — сказал он.

Песков добавил, что Киев де-юре исключает возможность таких переговоров и никаких подвижек в этом плане нет.

В марте Путин заверил, что Россия готова к переговорам по Украине, но они должны быть «основанные на тех реалиях, которые сложились, как в таких случаях говорят, на земле», а не «на каких-то хотелках после применения психотропных средств».

Позднее Зеленский впервые с начала военной операции заявил о возможности проведения переговоров с российским лидером без условия возвращения территорий в границах 1991 года.