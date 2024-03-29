Президент Украины Владимир Зеленский впервые с начала военной операции заявил о возможности проведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным без условия возвращения территорий в границах 1991 года.

В интервью телеканалу CBS он выразил уверенность в том, что Путин будет «готов к диалогу», если Россия потеряет все, что взяла под контроль с 2022 года. По словам Зеленского, если ВСУ сумеют вернуться к границам Украины, в которых она находилась до начала боевых действий, то «не нужно будет деоккупировать» остальные территории, находящиеся под российским контролем, «исключительно военным путем».

Украинский лидер убежден, что потеря достигнутого Россией в ходе военной операции позволит окончательно определиться тем странам, которые «еще сомневаются, поддерживать Украину или нет». Путин же, по словам Зеленского, «потеряет силу внутри своего государства» и тогда «будет готов к диалогу».

Президент Украины подчеркнул, что для достижения такого результата необходимы «военные шаги» ВСУ при поддержке поставляющего оружие Запада и полная торговая блокада России со стороны «остального мира».

«Победить — это помочь Украине победить экономически, быть сильной на поле боя и помочь политически», — подытожил Зеленский.

До сих пор он, отвечая на вопросы о возможности переговоров с Путиным, всегда отвечал, что не согласится их вести, пока Украина не вернется к границам 1991 года, охватывающим Донбасс и Крым. Еще в октябре 2022 года Зеленский подписал указ, делающий невозможным диалог с Россией. Он также говорил, что готов разговаривать с президентом России, если это будет не Путин.

Когда закончатся военные действия на Украине? Прогнозы Путина, Зеленского, НАТО

Неделю назад, 22 марта, американский журналист, обладатель Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на неназванный источник заявил, что переговоры между Москвой и Киевом могли начаться еще несколько месяцев назад, но Вашингтон запретил Зеленскому идти на диалог с Кремлем и поставил ультиматум.

По словам Херша, еще до переизбрания Путина президентом России украинские власти могли пойти на «разумные переговоры», но США пригрозили лишить их невоенного финансирования в размере $45 млрд ежегодно.

Источники Херша, как он утверждает, объясняют позицию Вашингтона тем, что президент США Джо Байден считает необходимым противостояние НАТО «российской угрозе» и не собирается менять свой курс ни при каких обстоятельствах.

В начале 2024 года Путин заявлял, что боевые действия можно было закончить еще в 2022 году по итогам стамбульских переговоров, но Украина, по его словам, «выбросила в помойку все договоренности».