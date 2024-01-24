Военный конфликт России и Украины продолжается уже почти два года. Однако предпосылок к началу мирных переговоров по-прежнему не наблюдается. Какие прогнозы о сроках и условиях завершения боевых действий дают в России, на Украине и в других странах — в материале RTVI.

Президент России Владимир Путин:

Те, кто еще вчера говорили о том, что нужно нанести стратегическое поражение России, теперь уже ищут выражения по поводу того, как бы быстрее завершить конфликт. Мы тоже хотим завершить конфликт, причем как можно быстрее, только на наших условиях. У нас нет желания воевать бесконечно, но и сдавать свои позиции мы не собираемся.

Президент Украины Владимир Зеленский:

Я думаю, что никто не знает ответа [на вопрос, когда закончится конфликт]. Даже наши командиры или западные партнеры, когда они говорят, что это [конфликт] на долгие годы, они не знают. Это только мысли, а мысли часто отличаются от реальности. <…> Если мы не потеряем нашу стойкость, мы закончим [конфликт] раньше. <…> Мы не готовы отдать нашу страну.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо:

Они должны прийти к какому-то компромиссу, который будет очень болезненным для обеих сторон. Что они ждут? Что россияне уйдут из Крыма, Донбасса и Луганска? Это же нереально.

Белый дом (по данным источников NBC):

Помощники президента Джо Байдена прямо заявили законодателям на закрытой встрече в среду, что <…> если Конгресс не санкционирует дополнительную военную помощь Украине в ближайшие дни, военные действия могут закончиться победой России в течение нескольких недель, в лучшем случае — месяцев.

Замгенсека НАТО Мирча Джоанэ:

Мой призыв — готовиться к долгому [конфликту], он будет затяжным. Этого [окончания конфликта] не произойдет в 2024 году, а возможно, и в 2025 году. Мы не видим ни у одной из сторон военной способности одержать решающую победу тем или иным способом. Мы ожидаем затяжной [конфликт] с небольшими наступлениями, контрнаступлениями, с завоеванием и потерей территорий.

Президент Польши Анджей Дуда:

[Конфликт] закончится, когда мы вытесним русских со всех [занятых] территорий [Украины]. Для меня это очевидно.

Специальный помощник президента США и старший директор по России и Центральной Азии в Совете национальной безопасности Николас Берлинер:

Украина должна сама решить — когда и если она будут вступать в какие-то переговоры с Россией. И я считаю, что еще одной важной вещью остается вопрос принципа — принципа соблюдения Хартии ООН по поводу государственного суверенитета и территориальной целостности. Каким бы ни было финальное разрешение этого военного конфликта — но ведь в конце концов все войны заканчиваются за столом переговоров — чтобы добиться справедливого и устойчивого мира, должны быть соблюдены эти принципы.

Вопрос в том, когда, если вообще это состоится, Россия будет готова по доброй воле вступить переговоры с Украиной на условиях, которые будут поддерживать эти основополагающие принципы устава ООН. Потому что без них очень, очень трудно представить себе, что на Украине может быть какой-либо устойчивый мир.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба:

В 2024 году, конечно, приоритетом является сбросить Россию с небес, потому что тот, кто контролирует небо, определит, когда и как закончится [конфликт].

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов:

Если говорить образно, то мы с вами находимся где-то в декабре 43-го года и переходим в 44-й, если сравнивать с Великой Отечественной войной.

Если взять периоды Великой Отечественной войны, то сейчас примерно соответствует этому показателю [1944—1945 годы]. Немцы проиграли свою битву, а мы ее выиграли. То же самое произошло и летом, и осенью на полях Запорожья. Было контрнаступление — и теперь нет его, а мы идем вперед.

Глава Чечни Рамзан Кадыров:

Думаю, окончания стоит ожидать <…> летом [2024 года], примерно в июне или июле. Если бы я принимал решение, закончили бы за три месяца.

Замглавы Минобороны Украины Иван Гаврилюк:

Конечно, [конфликт] должен закончиться полным освобождением Украины и восстановлением ее границ 1991 года. <…>

Любая война заканчивается за столом переговоров подписанием определенных документов. Думаю, то же самое произойдет и в нашем случае. Будут подписаны соглашения — с одной стороны коалицией государств, которые поддерживают Украину, и Россией с другой стороны. Этот документ должен включать пункт об отказе России от ядерного оружия, поскольку оно представляет угрозу миру.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн:

Мы рассчитываем, что в 2024 году.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий:

Я не пророк, конечно,… но могу сказать от себя лично, что думаю, что зима, весна [2024 года] — закончится вся история с точки зрения организованного военного сопротивления. Скорее всего, что фронт рухнет. Я вижу, что очень сильно садится потенциал, наступательный потенциал, вообще в принципе вооружение сильно очень — отсутствует достаточное количество снарядов, отсутствует достаточная подготовка.

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман:

По разным оценкам запаса прочности НАТО может хватить на срок от одного года до пяти лет. Примерно в течение [этого] времени, по всей видимости, боевые действия будут продолжаться.

Миллиардер Олег Дерипаска:

Жаль, что конструктивного разговора о ситуации на Украине [на Всемирном экономическом форуме в Давосе] не получится — российской делегации не будет. Хотя мира раньше мая 25-го ждать и не придется.

Достижение соглашения о перемирии между Россией и Украиной в данный момент маловероятно, несмотря на все разговоры о нем. <…>

[Конфликт] будет продолжаться до того момента, пока в одной из воюющих стран не произойдет государственный переворот. Если он произойдет в России, есть шанс, что Россия откатится назад, если он случится в Украине — что Украина согласится на заморозку конфликта. <…>

2024 год уйдет на перестройку Запада с парадигмы поствойны на парадигму предвоенной ситуации. 2025 год уйдет на то, чтобы вписать в новую парадигму [Дональда] Трампа, если он станет президентом. Потом начнется карнавал.

Депутат Госдумы Светлана Журова:

Мне бы хотелось, чтобы все цели были выполнены и закончилось к лету 2024 года. Рассчитываю, что переговоры могут начаться уже весной.

Военный корреспондент “Комсомольской правды” Александр Коц:

Я не сомневаюсь, что в этом году Владимир Путин победит на выборах. Но я же реалист, я прекрасно понимаю, что в этом году никакого парада на Крещатике не будет. Но я загадал под елочкой в письме Деду Морозу, что в этом году мы все-таки сможем отпраздновать полностью освобождение Донбасса, и ЛНР, ДНР, Славянска, Краматорска, создание предпосылок для движения дальше. Потому что в этом году, к сожалению, конфликт не закончится, впереди еще много работы.

Член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева:

Верю, что закончится в 2024 году. Очень хочется, чтобы мы все наконец вернулись к мирной жизни.

Кинорежиссер, Народный артист России Александр Сокуров:

Долго, очень долго еще будет продолжаться. Вопрос не только в военной развязке, есть и гражданская, и последующие. Все это завязалось в очень сложный узел.

*внесен Минюстом России в реестр иноагентов