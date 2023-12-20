Во время «Прямой линии» Владимир Путин объявил, что цели и задачи военной операции не изменились — это нейтральный статус Украины, денацификация и демилитаризация. Спецкор RTVI Алексей Сочнев рассказывает о том, что скрывается за этими словами, а также о том, как скоро и чем могут закончиться боевые действия.

Что имел в виду Путин, говоря на «Прямой линии» о неизменности целей военной операции

Владимир Путин, кроме всего прочего, сказал одну важную фразу, которая сильно отличает его от политического руководства Украины и хорошо характеризует в плане прогностики по военной операции. Он произнес примерно следующее: вот, мол, я вам скажу что-то конкретное, а это не получится — так что же потом про нас напишут? Поэтому за основу взяты аморфные цели и задачи, — денацификация и демилитаризация. Ведь в любой момент можно сказать, что они выполнены — или наоборот, не выполнены. Поэтому никаких четких задач нам озвучено не будет.

Сейчас российское руководство радо тому, что наконец то получилось перехватить инициативу на поле боя, о чем Путин тоже сказал. Да, больших успехов пока нет, но это очень важно, потому что, как, видимо, надеется российское военно-политическое руководство, в определенный момент фронт может посыпаться.

Путин сказал и о том, что привык ставить перед собой амбициозные цели. Тут мы можем размышлять только в рамках Конституции, согласно которой перед российской армией стоит задача полного «освобождения» территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Какие проблемы есть у российских военных

Основная проблема — Херсон, который тоже теперь входит в Россию. Она заключается в том, что форсировать Днепр просто невозможно, и никакая мобилизация не поможет это сделать. Когда вокруг летают беспилотники, незаметным такой маневр не останется. Истории из советского кино, когда солдаты Красной армии переправлялись через реку на плотах, повторить не удастся. Мы это видим по попыткам ВСУ закрепиться на левом берегу Днепра — из 50 их лодок 20, а то и больше, топят тут же.

А теперь посмотрим на карту и осознаем, что для возвращения Херсона, записанного в российскую Конституцию, необходимо занять Запорожье, поскольку оттуда будет действовать проще.

Если же взглянуть на территорию ЛНР, то здесь осталось занять совсем немного. Это уже зависит от того, когда будет «освобождена» территория ДНР. Белогоровка, находящаяся поблизости от остающегося под контролем ВСУ Северска, постоянно «гуляет» туда-сюда. А где потенциальное взятие Северска — там вскоре и Славянск, и административные границы Донецкой области.

Контролируемая украинскими властями территория ДНР огромная, однако прорыв в Авдеевке даст возможность пойти дальше, потому что серьезные линии обороны там не были выстроены — никто просто не рассчитывал, что этот укрепленный город падет. Остается, конечно, вопрос о том, решится ли российское командование пойти дальше — после Бахмута тоже не было серьезных укреплений, однако дальше, на Часов Яр, не пошли. Так что и тут вряд ли стоит ждать, что в какой-то момент российская армия внезапно мощно рванет вперед.

Наконец, есть еще один большой вопрос — Харьковская область. Желание россиян выйти на рубеж реки Северский Донец очевидно.

Как Украина переходит от контрнаступления к обороне

Вероятно, у украинского военно-политического руководства есть сведения о том, как ситуация может развиваться дальше. Сразу после заявления Зеленского о переходе ВСУ к обороне украинцы начали копать глубокие траншеи, рыть ДОТы, заливая их бетоном, а также ставить «зубы дракона”. Последние представляют собой бетонные пирамидки, препятствующие продвижению военной техники, как это в свое время делал генерал Суровикин.

Возведение таких фортификаций ведется и на севере, в том числе в Сумской и Черниговской областях, еще раньше они были построены на границе с Беларусью. Это совсем не те регионы, о занятии которых в последнее время активно ходят слухи в западной прессе, однако украинское руководство увидело опасность именно там.

На севере в Сумской области участились действия российских ДРГ, которые «снимают» украинских погранцов целыми постами. Возможно так российское командование пытается держать украинцев в напряжении, но ведь возможны и гораздо более далеко идущие планы.

Каково соотношение сил сторон

Путин объявил, что в зоне проведения операции находятся 617 тысяч российских военных. Украинский нардеп Марьяна Безуглая, зампред комитета Верховной Рады по обороне, известная своими «сливами» секретной информации в публичное поле, объявила прямо перед трансляцией путинской “Прямой линии» о том, что на линии боевого соприкосновения со стороны Украины находятся около 300 тысяч солдат ВСУ.

При этом в сентябре министр обороны Рустем Умеров утверждал, что численность украинской армии превысила 800 тысяч человек. Где, спрашивается, остальные?

Ну и если принять на веру, что с российской стороны около 600 тысяч, а с украинской — примерно 300 тысяч, то происходящее на фронте совершенно не удивительно.

Президент Путин озвучил и еще одну цифру — по его информации за последнее время удалось привлечь к участию в боевых действиях 487 тысяч добровольцев. Подтвердить или опровергнуть эту цифру невозможно, однако в любом случае всех их одновременно на линии соприкосновения не увидим.

Можно взять пример тех же подразделений, состоящих из бывших бойцов ЧВК «Вагнер» — они только сейчас начали появляться на фронте. До этого их распределяли, подготавливали. Что уж говорить о тех, кто пришел с гражданки — предположу, что большая их часть пока вообще не задействована на линии боевого столкновения.

Пойдет ли Россия во второй раз на Киев

Я думаю, что ситуации, когда Украина ослабнет настолько, не будет — по крайней мере, при нынешнем раскладе сил, экономических реалий и возможности мобилизации с украинской стороны. Да, западная помощь будет уменьшаться, но она не исчезнет окончательно.

То, что США вышли из игры публично, — на самом деле не повод расслабляться для России. Так или иначе, экономические дыры в бюджете Украины полностью закроет Европа своими траншами. Главная задача Зеленского — выбивать деньги, и он с ней справляется хорошо.

В то же время и США не захлопнули дверь окончательно, оставив ее приоткрытой. Помимо государственных средств, там есть масса неправительственных организаций, которые о прекращении помощи Украине не заявляли — просто этот факт находится вне сферы мониторинга СМИ. Разведсообщество НАТО не прекратит свою помощь. Ее мало, и она выделяется на определенные спецоперации, но она будет. Австралия, Япония и Канада продолжают помогать Украине техникой и средствами.

Важно помнить то, что никто во время предвыборной гонки в США не даст Украине обрушиться. Ведь ее поддержали в начале не только демократы, но и республиканцы — и это им припомнят избиратели. Так что обеим партиям быстрый проигрыш Украины невыгоден.

С другой стороны Зеленский изо всех сил старается показать, что Украина неизбежно победит — осталось якобы не так много. Он откровенно лжет об «уничтожении» практически всего Черноморского флота, говорит, что российская армия не заняла ни одной деревни в 2023 году. Ему нужно показать, что уходящий год был ударным, что деньги пошли на то, что надо, а если американские партнеры дадут еще, то дальше будет еще лучше и мощнее.

Как один из элементов победной стратегии был подан плацдарм на левом берегу Днепра, в селе Крынки — мол, посмотрите, мы уже там! Несмотря на то, что расширить этот плацдарм практически точно не удастся, факт форсирования реки производит на американцев сильное впечатление.

В Европе больше работает история про то, что вот-вот, и Украина проиграет, надо что-то делать, а то россияне пойдут дальше! Недаром военкор немецкого таблоида Bild Юлиан Рёпке пишет о том, что якобы у российского военно-политического руководства есть планы до 2026 года занять Харьков и Днепр.

Так что в США нужно показать, что Украина выигрывает, а в Европе — наоборот, что все висит на волоске.

Что Россия хочет от этой военной кампании

Единственным удовлетворительным исходом этой двухлетней кампании для России станет занятие всех включенных в Конституцию территорий. Если Херсон и Запорожье останутся под контролем киевской власти, россияне просто не поймут, зачем все это было.

Если же говорить о раскладе сил, то с теми, которые у российского командования есть сейчас, вполне реально выйти на границы ЛНР и ДНР, а также вернуть то, что ВСУ отвоевали в Запорожской области. Взять сам город Запорожье, при том состоянии ВСУ, которое мы наблюдаем сейчас, тоже реально, однако тут должна быть проведена очень серьезная работа по пониманию того, как это сделать, и не факт, что до закрытия окна возможностей российская армия подойдет к этому городу. Важным остается вопрос Харьковской области, в которой, как говорил Владимир Путин, необходимо «создать буферную зону», чтобы обезопасить от атак «старую» территорию России. Действия в этом направлении предпринимаются.

Напоследок — интересная информация о том, сколько времени может занять выполнение этих планов.

Уже в течение месяца нам рассказывают, что ВСУ вывезли из Купянска документы и администрацию. Но лично я с мест знаю, например, что ничего подобного не происходит. Как раз наоборот — украинцы там все подчистую закатывают в бетон, превращая город в «фортецию».

Никто его просто так сдавать не будет и убегать оттуда не станет. Конечно, очень жалко город. Достаточно посмотреть на Марьинку, где ни одного надземного строения практически не осталось — только подвалы, чтобы осознать, какая судьба ему уготована.

Недавно со стороны хакеров в сеть были выложены карты украинского командования, согласно которым в следующем году мы увидим несколько таких городов. Они сейчас активно укрепляются, и их не будут сдавать ни под каким предлогом. Учитывая этот факт, можно с уверенностью говорить, что быстро ничего не закончится. Весь последующий год продолжится изнурительный и медленный процесс продвижения российской армии, посадка за посадкой, высота за высотой, если конечно не произойдет смена политического руководства Украины.

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