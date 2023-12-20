Организованное военное сопротивление Украины может завершиться уже весной 2024 года и ВСУ понесет «большие потери». Об этом в интервью РИА Новости заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«Я не пророк, конечно,… но могу сказать от себя лично, что думаю, что зима, весна — закончится вся история с точки зрения организованного военного сопротивления. Скорее всего, что фронт рухнет. Я вижу, что очень сильно садится потенциал, наступательный потенциал, вообще в принципе вооружение сильно очень — отсутствует достаточное количество снарядов, отсутствует достаточная подготовка», — считает Балицкий.

По его словам, националистических батальонов в рядах ВСУ, которые ранее «показывали хорошую динамику боя», сегодня практически не осталось.

«И то, что сегодня украинская армия состоит или из дедушек, которые не могут воевать, или шпаны, пацанов совсем, которые тоже не обучены толком. Очень большая проблема в украинской армии, кстати, еще с разнокалиберностью», — отметил губернатор.

Балицкий также отметил, что из-за неумения украинских военнослужащих пользоваться техникой, идут ее «большие потери».

«Как нас учили в свое время в военном училище, могу сказать, что не вижу сегодня эффективной работы в силу того, что нет целого ряда родов войск. Флота практически нет, авиации практически нет. Штучные космические разведки, которые им предоставляли, сегодня очень ограничены, потому что американцы перестают платить, а это большие деньги», — сказал глава области.

Накануне командующий Сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский заявил, что Вооруженные силы страны ведут боевые действия в условиях превосходства российской армии и находятся в «сложной ситуации». По его словам, командование ВСУ принимает меры в том числе «для усиления обороны», а российские войска «продолжают проведение наступательных действий».

Президент России Владимир Путин, выступая 19 декабря на расширенном заседании коллегии Минобороны, заявил, что российская армия владеют инициативой на линии боевого соприкосновения.

При этом командующий ВСУ Валерий Залужный отрицательно ответил на вопрос, является ли ситуация в зоне военных действий патовой. Он также отказался комментировать публикации о том, что Украина якобы готовит новое контрнаступление в 2024 году, «иначе это будет шоу».

В ноябре Залужный признал в разговоре с Economist, что конфликт на Украине зашел в тупик, и «глубокого красивого прорыва, скорее всего, не будет».