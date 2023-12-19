Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут боевые действия в условиях превосходства российской армии и находятся в «сложной ситуации». Об этом заявил в своем телеграм-канале командующий Сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский.

«Ситуация сложная. Нам приходится воевать в условиях превосходства врага как в вооружении, так и в количестве личного состава», ― говорится в посте.

По словам Сырского, командование ВСУ принимает меры в том числе «для усиления обороны». Российские войска «продолжают проведение наступательных действий», добавил главком Сухопутными войсками Украины. ВСУ, по его словам, держат оборону на лиманском, бахмутском и купянском направлениях.

Президент России Владимир Путин, выступая 19 декабря на расширенном заседании коллегии Минобороны, заявил, что российские войска владеют инициативой на линии боевого соприкосновения.

«По сути, мы делаем то, что считаем нужным, то, что хотим. Там, где нужно, где вы, командиры в целом, считают целесообразным придерживаться тактики активной обороны, — это и происходит, а где нужно — улучшаем свои позиции», ― сказал Путин.

По его словам, ВСУ несут «тяжелые потери» и «в значительной степени растратили резервы», а «миф о неуязвимости западной военной техники также рухнул».

Президент России еще летом назвал украинское контрнаступление безрезультатным, а в сентябре заявил о его провале. В ноябре командующий ВСУ Валерий Залужный признал в разговоре с Economist, что конфликт на Украине зашел в тупик, и «глубокого красивого прорыва, скорее всего, не будет».

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя высказывание главкома, отказался считать ситуацию на фронте патовой для Киева. В конце ноября Зеленский поручил ускорить строительство оборонительных сооружений на основных участках фронта. В начале декабря генерал Сырский заявил, что российские войска ведут наступление «по всему фронту».

Залужный в разговоре с РБК-Украина 18 декабря отрицательно ответил на вопрос, является ли ситуация в зоне военных действий патовой. При этом он отказался комментировать публикации о том, что Украина якобы готовит новое контрнаступление в 2024 году, «иначе это будет шоу».