Командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-полковник Александр Сырский заявил, что российские войска ведут наступление «по всему фронту». Об этом он сообщил в воскресенье, 10 декабря, в своем телеграм-канале. Оперативную ситуацию на восточном участке линии соприкосновения главком украинских Сухопутных войск охарактеризовал как «сложную».

Сыркский сообщил, что командиры ВСУ, которые «держат оборону» на восточном направлении, «детально проанализировали обстановку и рассмотрели варианты дальнейших действий», а также приняли решения «для обеспечения устойчивости обороны, сохранения жизни военнослужащих и рационального использования боеприпасов». Как предположило издание «Страна.ua», речь идет о том ВСУ приходится «экономить боеприпасы».

К посту Сырского прилагаются фотографии встречи с представителями командования.

Минобороны России 10 декабря отчиталось об отражении атак ВСУ на купянском, краснолиманском, донецком и запорожском направлениях.

В конце ноября президент Украины Владимир Зеленский провел совещание, на котором обсуждались планы по строительству оборонительных сооружений на «всех основных направлениях» — от Донбасса до Западной Украины. По словам украинского лидера, речь шла о фортификации Авдеевского, Марьинского, Купянского направлений, а также о линии Купянск — Лиман, в Запорожской и Херсонской областях.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко подтвердил, что ВСУ начали переходить в оборону, а «следующий ход будет от России». Среди прочего, парламентарий подчеркнул, что российские войска «развиваются бешеными темпами».

Провал контрнаступления ВСУ

Контрнаступление ВСУ началось в июне 2023 года. Президент Украины Владимир Зеленский уже в июле признал, что оно идет «медленнее, чем хотелось бы». В начале декабря глава государства признал, что в рамках наступления украинским военным не удалось достичь результатов, на которые рассчитывали в Киеве. Говоря о причинах провала контрнаступления, Зеленский неоднократно упрекал страны Запада в медлительности при поставках обещанного вооружения.

В ноябре главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный публично признал, что российско-украинский конфликт зашел в тупик. Зеленский не согласился с точкой зрения главкома, заявив, что не считает ситуацию на фронте патовой.

Президент России Владимир Путин с первых дней контрнаступления ВСУ неоднократно характеризовал его как «провалившееся». В начале декабря глава российского Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что за полгода с начала наступления потери среди украинских военных составили более 125 тыс. бойцов. Кроме того, по данным, на которые сослался министр, ВСУ за этот период лишились 16 тыс. единиц различного вооружения.

На фоне отсутствия продвижения на линии соприкосновения и сообщений о конфликте в украинском руководстве западные СМИ стали писать, что на Украине воцарилось ощущение «мрачности» и всеобщего «уныния». Газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на западных дипломатов и военных стратегов сообщила, что после неудавшегося летнего контрнаступления и улучшения российских позиций ВСУ могут оказаться неспособными к проведению крупных наступательных операций до 2025 года.