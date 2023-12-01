Вооруженные силы Украины начали переходить в оборону и «следующий ход будет от России». Об этом в телеграм-канале написал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, комментируя заявление украинского президента Владимира Зеленского о фортификации.

«Сегодня Зеленский заявил о начале фортификационных работ не только на востоке, но и на севере страны. Что это значит? Это означает, что мы переходим в оборону. И это значит, что следующий ход будет от России», — заявил депутат.

По словам Гончаренко, российские военные «пойдут в наступление», а украинские будут «отбивать». Он также отметил, что российские войска «развиваются бешеными темпами».

Накануне Зеленский провел совещание, в ходе которого обсуждались планы по строительству оборонительных сооружений от Донбасса до Западной Украины. По его словам, речь шла о фортификации «всех основных направлений». В первую очередь, на Авдеевском, Марьинском, Купянском направлениях, а также на линии Купянск — Лиман, в Запорожской и Херсонской областях, сказал президент.

На совещании обсудили также привлечение ресурсов, мотивированность частного бизнеса в этой работе, финансирование.

«Обсудили и те потребности, по которым будем работать с партнерами для усиления наших защитных линий», — добавил Зеленский.

В начале ноября главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что боевые действия зашли в тупик и сейчас существует риск перехода боев в позиционные: могут растянуться на годы и «измотать украинское государство». При этом Залужный отметил, что выходу из тупика может поспособствовать технологический скачок.

Эти слова главкома раскритиковал замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква, который сказал, что Залужный не должен был рассказывать о положении дел на фронте.

Депутат пропрезидентской украинской фракции «Слуга народа» Марьяна Безуглая позже заявила, что Залужный не представил план «замысла на 2024 год» во время «непубличной дискуссии» с военными и должен уйти в отставку.

При этом представитель президента Украины в Верховной раде Федор Вениславский осудил высказывания Безуглой и заявил «Стране.ua», что ее пребывание в комитете Рады по вопросам нацбезопасности и обороны «может угрожать национальной безопасности Украины».