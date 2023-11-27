Депутат пропрезидентской украинской фракции «Слуга народа» Марьяна Безуглая написала в Facebook*, что главнокомандующий Вооруженными силами страны Валерий Залужный не представил план «замысла на 2024 год» во время «непубличной дискуссии» с военными и должен уйти в отставку.

«Да, главнокомандующий ВСУ не смог предоставить план замысла на 2024 год. Ни большой, ни маленький, ни асимметричный, ни симметричный. Военные просто сказали, что им нужно забирать не менее 20 тыс. граждан в месяц», — написала она.

По словам депутата, если военное руководство не может представить никакой идеи на 2024 год, а все их предложения по мобилизации сводятся к тому, что нужно больше людей без малейших предложений по изменениям системы ВСУ, «то такое руководство должно уйти».

При этом представитель президента Украины в Верховной раде Федор Вениславский осудил высказывания Безуглой и заявил «Стране.ua», что ее пребывание в комитете Рады по вопросам нацбезопасности и обороны «может угрожать национальной безопасности Украины».

В начале ноября главнокомандующий Вооруженными силами Украины заявил, что боевые действия зашли в тупик и сейчас существует риск перехода боев в позиционные: могут растянуться на годы и «измотать украинское государство». При этом Залужный отметил, что выходу из тупика может поспособствовать технологический скачок.

Эти слова главкома раскритиковал замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква, который сказал, что Залужный не должен был рассказывать о положении дел на фронте.

С мнением главнокомандующего ВСУ не согласился и Кремль. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, страна «последовательно продолжает проведение военной операции». «Все цели, которые ставились, должны быть выполнены», — заявил Песков.

13 ноября бывший внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Зеленский находится в конфликте с военными из-за провала контрнаступления Вооруженных сил Украины. По его словам, политика украинского президента становится неэффективной.

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