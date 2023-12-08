Украина после неудавшегося летнего контрнаступления может оказаться не в состоянии предпринять новые крупные наступательные действия до 2025 года. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на неназванных западных дипломатов и военных стратегов.

Как отмечает издание, в настоящее время экономическая и военная поддержка Киева со стороны США и Европы оказалась под вопросом, а внутриполитические разногласия на Украине усугубляются на фоне падения морального духа населения.

«Западные дипломаты и военные стратеги говорят, что истощенной Украине необходимо время для восстановления и что она может оказаться не в состоянии провести еще одно значительное контрнаступление до 2025 года», — говорится в публикации.

Газета обращает внимание на то, что способность Украины вернуть под свой контроль значительную часть утраченной территории сейчас ставится под сомнение, в то время как «переориентация [российской] экономики на военные рельсы» укрепила позиции руководства России как на поле боя, так и — в последнее время — в дипломатическом плане.

Западные лидеры на этом фоне «перешли от обещания победы на условиях Украины к простому поддержанию ее в борьбе», говорится в публикации. Белый дом заявил в понедельник, 4 декабря, что США больше не смогут предоставлять Украине оружие и технику, если Конгресс не одобрит дополнительное финансирование помощи, напоминает издание.

Как указывала директор административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг, такой сценарий не только поставит под угрозу успехи, которых добилась Украина, но и «увеличит вероятность военных побед России».

Однако вместо того, чтобы прислушаться к предупреждению и одобрить новую помощь, Конгресс на этой неделе еще глубже погрузился в партизанскую борьбу, увязывая помощь Украине с необходимостью усиления охраны границ США, замечает WSJ.

Издание подчеркивает, что ЕС, в свою очередь, вряд ли согласует какой-либо пакет военной помощи до конца года. Некоторые украинские войска экономят боеприпасы, поскольку не знают, на какой период времени их хватит, сказано также в статье.

Согласно публикации, если Украина и ее союзники смогут справиться с нынешними проблемами, то 2024 год может стать для украинских ВС «годом восстановления».

На недавней встрече НАТО была также выражена «надежда» (кем — не уточняется), что «попытки России прорвать украинскую оборону потерпят неудачу», что даст Украине лучшие перспективы на возвращение инициативы на поле боя весной 2025 года, если страна выстоит в 2024-м, подчеркивает WSJ.