Президент Украины Владимир Зеленский в последнюю неделю ноября дважды заявил о необходимости ускорить строительство оборонительных сооружений. По его словам, речь идет обо всех основных направлениях боевых действий: Авдеевском, Марьинском, Купянском, линии Купянск — Лиман, Запорожской и Херсонской областях. Это означает, что ВСУ переходят в оборону, а «следующий ход будет от России», заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. Что об этом говорят российские военкоры, — в подборке RTVI.

Военкор Юрий Котенок (в комментарии RTVI):

Пусть они закапываются. Пусть они делают, что хотят. Мы знаем, что формирования преступного Киева устраивают фортификационные сооружения, готовят линии обороны на разных участках фронта, включая Херсонское, Запорожское, Южно-Донецкое, Донецкое, Харьковское, Артемовское, Белгородское. Они создают сеть опорных пунктов, укрепрайонов, несколько линий обороны. <…>

То, что они переходят в оборону — ну флаг им руки, пусть они сами, как хотят, оценивают свое состояние. Вопрос в том, что людской ресурс на Украине не безграничен, и, конечно же, это влияет на боеспособность вооруженных формирований. <…> Наверное, отсюда какие-то планы им куда-то вгрызться, сесть, закопаться. <…> Я не думаю, что совсем все застопорится, тем не менее противник декларирует, что интенсивность снижается.

Бывший сотрудник пресс-службы Михаил Звинчук (телеграм-канал «Рыбарь», комментарий RTVI):

Впереди президентская кампания в России. И входить в нее нужно на волне успеха от окончания подзатянувшейся военной кампании. Поэтому предположить, что ожидается новое наступление с нашей стороны, я могу. <…>

Со своей стороны, я могу подтвердить, что в Киевской области наблюдается переброска подразделений территориальной обороны на север к Белоруссии на протяжении последнего месяца. Скорее всего, речь идет о насыщении приграничной полосы подразделениями, а не масштабных фортификационных работах.

Военный телеграм-канал «Старше Эдды» (комментарий RT):

Историю «контрнаступа» ВСУ можно считать официально завершенной <…>. На этом позволю себе констатировать, что задачу прорвать нашу оборону и выйти к морю враг сам признал невыполнимой и теперь опасается, что в наступление перейдем мы.

<…> С точки зрения чисто военной самое интересное — возможности украинцев в обороне. С учетом потерь — как в людях, так и в технике — возможности закрыть всю линию соприкосновения с достаточной плотностью у них не будет, следовательно, вопрос будет заключаться уже в наших наступательных возможностях и поставленной задаче.

Репортер ВГТРК Андрей Руденко:

Клоун пытается заморозить конфликт путем установления мощных оборонительных укреплений. Задача — не дать нам развить дальнейшее наступление и выйти на переговоры по перемирию. <…> Перемирие на любых условиях Украины — это обман. Только полная капитуляция этих подонков.

Военкор Владимир Романов (телеграм-канал Romanov Лайт):

Очевидно [Зеленский] хочет закрепить линию перед возможным договорняком (отличный результат контрнаступашки).

Военкор «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин (телеграм-канал «Русский тарантасъ»):

После всех вождений за нос, релокаций, Минсков и Стамбулов, набитая граблями шишка, размером с футбольный мяч, просто не даст возможности для новых жестов доброй воли, менопауз и прочего юления, включая «переговоры со старейшинами о сдаче аулом ненужного и поломанного оружия».