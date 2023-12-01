За полгода с начала контрнаступления Вооруженные силы Украины потеряли убитыми более 125 тыс. бойцов и лишились 16 тыс. единиц различного вооружения, сообщил на тематическом селекторном совещании 1 декабря министр обороны России Сергей Шойгу.

По его словам, российские военнослужащие «действуют грамотно и решительно, занимают более выгодное положение, расширяют зоны контроля на всех направлениях».

В числе «особо отличившихся» подразделений глава Минобороны назвал 810-ю бригаду морской пехоты, 150-ю мотострелковую дивизию, а также 4-ю, 15-ю, 114-ю и 123-ю мотострелковые бригады.

Шойгу также заявил, что в 2024 году оборонное ведомство планирует сосредоточить основные усилия на подготовке военнослужащих к «решению задач спецоперации». Для этого, по словам министра, в зоне проведения военной операции ведется строительство семи «современных полигонов», из которых на двух работы уже завершены «в полном объеме».

В предыдущий раз министр сообщал о потерях ВСУ на линии соприкосновения в конце сентября 2023 года. Выступая на заседании ведомственной коллегии, он заявлял, что за прошедший месяц Украина потеряла убитыми более 17 тыс. человек. «Несмотря на отсутствие каких-либо значимых результатов так называемого контрнаступления, <…> США и их союзники продолжают вооружать вооруженные силы Украины, а киевский режим — кидает необученных солдат в бессмысленные штурмы, на убой», — говорил Шойгу.