Украина, возможно, планирует новое контрнаступление на 2024 год, говорится в статье немецкой газеты Die Welt. Несмотря на вызванный неудачами ВСУ «пессимизм» на Западе, в действительности у Киева еще «большие планы», пишет автор материала Альфред Хакенсбергер. Немецкий эксперт по вопросам безопасности Нико Ланге предположил, что отправной точкой новой атаки может стать Херсон.

По словам Хакенсбергера, украинское контрнаступление «явно застопорилось», а Запад колеблется с поддержкой Украины, однако это не обязательно означает, что положение на фронте «безнадежно»: есть признаки того, что Украина готовит некий план, непосредственно связанный с применением истребителей.

Хакенсбергер признает, что после провала контрнаступления Украины на Западе усилился пессимизм, а американские и европейские политики высказываются за территориальные уступки России в рамках мирных переговоров. Ситуацию усугубляют сообщения о том, что в ВСУ недостаточно боеприпасов и не хватает военнослужащих на фоне проблем с поставками западного вооружения и падения морального духа украинцев, продолжает автор статьи.

Однако, как напомнил немецкий эксперт по вопросам безопасности и советник по политическим вопросам Нико Ланге, «многие забывают, что все еще есть большая часть поставленных танков и бронетранспортеров, а огромное количество обещанного вооружения все еще поставляется».

По мнению Ланге, украинские ВС «больше не пытаются удерживать позиции, как они это делали в Бахмуте», а вместо этого хотят «замедлить и обескровить российские войска».

Как сказано в статье, о «больших планах» Украины свидетельствует в том числе список желаемого вооружения, который украинская сторона направила США: в нем перечислены вертолеты Black Hawk и Apache, истребители F-16 и F-18, дальнобойные ракетные комплексы, танки Abrams, беспилотники и боеприпасы.

«В целом украинский заказ указывает на новую попытку перехода к маневренной войне, по возможности с использованием связки разных боевых систем, чего не было во время украинского контрнаступления летом», — считает Ланге.

Летом ВСУ предприняли несколько попыток прорвать российскую линию обороны с помощью немецких танков Leopard и американских боевых машин пехоты Bradley, но атака закончилась «катастрофой», напоминает Die Welt. Издание приводит версию о том, что главком ВСУ Валерий Залужный якобы изначально выступал против начала контрнаступления, поскольку не видел шансов на успех без достаточной поддержки с воздуха, но в итоге дал согласие «по политическим причинам».

«Украина, вероятно, собирает ресурсы для нового контрнаступления в следующем году», — прогнозирует Ланге.

Die Welt также ссылается на данные нидерландского сайта оборонной аналитики Oryx, которые свидетельствуют о том, что в распоряжении Украины все еще остается более 95% систем вооружения, переданных странами Запада и не использованных в ходе нынешнего контрнаступления.