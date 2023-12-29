Исследовательская группа Russian Field выяснила, какие пожелания россияне направляют своим соотечественникам в преддверии 2024 года. Согласно результатам телефонного опроса, самым популярным стало пожелание мира, мирного неба или окончания военной операции на Украине — так ответили 50% респондентов. Итоги исследования есть в распоряжении RTVI.

Еще 40% опрошенных пожелали согражданам здоровья, 14% — терпения и оптимизма, 13% — счастья и радости. По 11% россиян назвали варианты «благополучия в целом, всего хорошего» и «успехов, удачи», 10% респондентов желают соотечественникам достатка, денег, повышения зарплат, а 6% участников исследования — победы.

Кроме того, россияне рассказали, как они оценивают уходящий год. На 10 баллов личные итоги 2023 года оценили 8% опрошенных, на 1 балл — 7%. Наиболее частая оценка — 5 баллов (23%), чуть реже россияне ставили уходящему году 7-8 баллов (по 15%). Средняя оценка составила 5,8 балла.

Согласно исследованию, респонденты 30-44 лет чаще называли год хорошим, а пожилые люди — «средним». Участники опроса с семейным доходом 80-120 тыс. рублей и выше чаще оценивают уходящий год как хороший, респонденты с доходом 40-80 тыс. рублей — как «средний», а с доходом менее 40 тыс. рублей — как неудачный.

Кроме того, как показывает исследование, чаще уходящему году плохие оценки дают пользователи Instagram (принадлежит Meta*) и YouTube, тогда как среди аудитории «Одноклассников» и Viber значимо больше тех, кто оценил год на 4-7 баллов.

Социологи проводили опрос с 4 по 12 декабря. В нем приняли участие 1600 жителей всех федеральных округов России.

*деятельность Meta по распространению Instagram в России признана экстремистской и запрещена