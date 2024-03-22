Переговоры между Москвой и Киевом могли начаться еще несколько месяцев назад, но Вашингтон запретил украинскому президенту Владимиру Зеленскому идти на диалог с Кремлем и поставил ультиматум. Об этом в своей статье рассказал американский журналист, обладатель Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на неназванный источник.

По словам Херша, еще несколько месяцев назад, до переизбрания Владимира Путина президентом России, украинские власти могли пойти на «разумные переговоры», но США пригрозили Зеленскому лишением финансирования на невоенные нужды.

«Однако руководство США предъявило Зеленскому ультиматум: никаких переговоров или урегулирования, иначе мы не поддержим ваше правительство 45 миллиардами долларов невоенных средств, которые Украина получает ежегодно», — пишет американский журналист.

Его неназванные собеседники, заявили, что президент США Джо Байден исходит из того, что НАТО нужно противостоять «российской угрозе», а потому он не собирается менять свой курс ни при каких обстоятельствах. В то же время, американский лидер понимает, что у Украины нет пути к победе, пишет Херш.

Согласно его публикации, украинский конфликт завершится тем, что «Путин станет исторической иконой в России» и «отнимет обратно национальную жемчужину, то есть Харьков, у Запада».

По оценке Херша, финал противостояния между Россией и Украиной ожидается именно на передовой и будет зависеть от военных действий, а не от переговоров. Российские военные смогли укрепить свои силы на Украине сильнее, чем когда-либо, отмечает журналист.

«Недоукомплектованная и недостаточно оснащенная украинская армия сталкивается в лучшем случае с тупиковой ситуацией и безвозвратной потерей четырех областей. По сути, это поражение», — констатировал он.

В то же время Херш обратил внимание, что надежды Байдена о смене власти в России не оправдались, а Путин оказался для американского лидера «закованной в железо пиньятой».

Джо Байден 7 марта выступил с ежегодным обращением перед членами американского Конгресса. Часть своей речи он посвятил теме украинского конфликта и действиям российского президента. По мнению американского лидера, Путин не остановится на Украине, а потому Европа находится в опасности. При этом Байден добавил, что Вашингтон не перестанет поддерживать Киев. «Мы не уйдем. Мы не преклоним колени. Я не преклонюсь», — заявил он.