Бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс открыл в университете Тель-Авива Центр российских исследований (CRS), где он стал «организатором группы спонсоров». Об этом сообщается на сайте вуза.

Согласно информации, опубликованной на портале университета, в центре будут изучать новейшую историю России, начиная с 1991 года. Исследования будут проводиться с разных точек зрения: экономической, политической, социальной и культурной. Основная задача центра — «комплексное исследование возможного будущего России на основе анализа событий ее недавнего прошлого».

В пресс-службе вуза сообщили, что презентация старта работы CRS состоялась 16 апреля. Несмотря на название центра, «проект выглядит на удивление неполитическим», отметили в учреждении.

Бывший главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов* в своем телеграм-канале опубликовал комментарий Чубайса, в котором тот объясняет создание CRS в Израиле.

«Россия во второй раз за последние 35 лет меняет вектор своего развития на противоположный. Очень важно сейчас встать над эмоциями, личными судьбами, политическими предпочтениями и попытаться заново понять нашу новейшую историю, чтобы не повторять сделанных ошибок. Только так можно получить уроки, которые будут по-настоящему востребованы в будущем», — сказал экс-глава «Роснано».

Помимо экс-главы «Роснано» изучать современную Россию в израильском вузе будут социолог Виктор Вахштайн*, политолог и старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги Александр Баунов*, экономист и журналист Дмитрий Бутрин, а также литературовед Александр Архангельский, который работает над серией документальных фильмов о России. Предполагается, что к проекту постепенно присоединятся и другие исследователи из России, Израиля и других стран.

На сайте центра указано, что в Израиле и других странах уже есть проекты, посвящённые истории и развитию России. Однако они не фокусируются на новейшей истории страны, в отличие от CRS.

О том, что Анатолий Чубайс создает в Тель-Авиве Центр российских исследований в феврале 2024 года сообщило издание «Агентство»*. По информации одного из его анонимных источников, проект будет посвящен тому, как российские либералы оказались причастны к событиям, происходящим в стране.

Чубайс покинул пост главы «Роснано» в декабре 2020 года, после чего занял должность спецпредставителя президента России Владимира Путина. В марте 2022 года Bloomberg сообщил, что Чубайс ушел в отставку и уехал из страны из-за несогласия с военными действиями России на Украине.

*признан Минюстом России иноагентом