Анатолий Чубайс создает в Израиле центр российских исследований, пишет «Агентство»* со ссылкой на два источника, общавшиеся с ним в течение последних месяцев.

По словам одного из собеседников издания, Чубайс получил аффилиацию с одним из университетов Тель-Авива (Израиль) и работает над проектом, в котором будет рассказывать о том, как российские либералы допустили происходящее в стране. Он создает в университете Тель-Авива центр российских исследований, говорит второй источник «Агентства»*.

Как пишет издание, в рамках этого проекта Чубайс в последние месяцы контактировал со многими исследователями, занимающимися исследованиями России. Для этого, по данным «Агентства»*, он бывал в Риге, где встречался с историком Юрием Слезкиным, и в США, где, в частности, беседовал с исследователем сталинских репрессий Стивеном Коткиным.

В интервью Ксении Собчак, опубликованном в ноябре 2023 года, Слезкин рассказывал, что обсуждал с Чубайсом вопросы изучения России, в том числе институты и образовательные инициативы. По его словам, Чубайса интересовали вопросы устройства центров изучения России за рубежом.

О планах Чубайса организовать образовательный проект в израильском университете в июне 2023 года рассказывал режиссер Андрей Смирнов, который приходится ему тестем. Смирнов говорил, что Чубайс собирает в университете Тель-Авива разных ученых для «специального российского не то курса, не то факультета».

В октябре 2023 года в телеграм-канале «ВЧК-ОГПУ» появилась информация, что за несколько месяцев до этого — в июле — состоялся закрытый семинар с участием Чубайса и его близких соратников. Как сообщал источник канала, собрание строилось вокруг обсуждения труда о «постперсоналистском периоде России 2025-2040 гг.», в котором шли размышления о будущем государстве после президентства Владимира Путина.

Чубайс покинул пост главы «Роснано» в декабре 2020 года, после чего занял должность спецпредставителя президента России Владимира Путина. В марте 2022 года Bloomberg сообщил, что он ушел в отставку и уехал из страны из-за несогласия с военной операцией России на Украине.

В апреле 2022 года ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что Анатолий Чубайс находится в Италии. В январе 2023 года Чубайса вместе с супругой Авдотьей Смирновой видели в аэропорту Тель-Авива. Как писал в своем телеграм-канале адвокат Александр Добровинский, экс-глава Роснано «летел на Кипр по израильскому паспорту». В 2023 году Чубайс выпустил статью о причине неудач экономических реформ 1990-х — «феномене неплатежей». В материале он был представлен как независимый исследователь из Британии.

В сентябре 2023 года отъезд Чубайса прокомментировал президент Владимир Путин. Он заявил, что Чубайс «удрал» и «зачем-то прячется».

* издание внесено Минюстом России в реестр иноагентов