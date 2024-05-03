Взрыв на Крымском мосту в октябре 2022 года произошел из-за детонации самодельного взрывного устройства (СВУ) мощностью, эквивалентной десяти тоннам тротила. В его основе содержалась не промышленная взрывчатка, а спрятанное «в бобины полиэтиленовой пленки твердое ракетное топливо, содержащее перхлораты калия или натрия, а также мелкодисперсные металлы», пишет «Коммерсантъ» («Ъ») со ссылкой на результаты взрывотехнической экспертизы.

По данным газеты, СВУ сдетонировало от взрыва пластита при прохождении определенной точки Крымского моста, которую поймал сигнал GPS-навигатора. Сам детонатор также был спрятан под плотным слоем полиэтиленовой пленки, которая служила оболочкой всего взрывного устройства, выяснили эксперты. По их мнению, при создании взрывчатки использовались «вещества иностранного производства на основе гексогена».

По информации «Ъ», результаты взрывотехнической экспертизы стали важнейшим документом в расследовании уголовного дела.

Помимо этого Следственный комитет России (СКР) также установил, каким образом взрывное устройство оказалось на мосту. Сотрудники ведомства считают, что взрывчатку весом порядка 22,7 тонны собрали на территории Украины и уже в начале августа 2022 года отправили на 22 паллетах из Одессы в болгарский город Русе. Оттуда груз направили в город Поти на западе Грузии, а затем — в Ереван, где его растаможили и заменили часть сопроводительных документов.

По версии следствия, 4 октября груз завезли на территорию России через пункт пропуска «Верхний Ларс» на границе с Грузией, а уже через два дня доставили в Армавир. Там палетты погрузили в фуру, которой управлял россиянин Махир Юсубов, который, по данным СК, не знал о взрывчатке, находящейся внутри груза. В документах значилось, что мужчина доставляет пленку от ульяновской компании «ТЭК-34» симферопольской фирме «Экстра».

Российские следователи пришли к выводу, что организаторы взрыва тщательно спланировали такой длинный маршрут доставки груза, чтобы ослабить бдительность проверяющих служб и правоохранителей.

Взрыв на Крымском мосту произошел утром 8 октября 2022 года в районе 156-ого километра участка автомобильной дороги. В результате детонации устройства обрушились пролеты моста и загорелись цистерны проходившего рядом поезда. Пять человек, включая водителя машины со взрывчаткой, погибли.

После этого Следственный комитет России завел дело по статье о теракте (ч. 3 ст. 205 УК РФ). Ведомство считает организатором преступления главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка, который назвал подрыв Крымского моста «одной из реализаций» возглавляемой им структуры. По версии следствия, он руководил группой, готовившей теракт, с марта 2022 года, когда президент Украины Владимир Зеленский только назначил его первым заместителем председателя спецслужбы.

В конце февраля 2024 года в СКР сообщили, что все обстоятельства взрыва на Крымском мосту установлены. В числе фигурантов уголовного дела об этом инциденте значились граждане России, Армении и Украины — Олег Антипов, Александр Былин, Дмитрий Тяжелых, Артем и Георгий Азатьяны, Роман Соломко, Владимир Злоб и Артур Терчанян.

Еще одну атаку на Крымский мост совершили двумя беспилотниками 17 июля 2023 года. Тогда в результате взрыва погибла семья из Белгородской области.

В апреле 2024 года британская газета The Sun писала, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытаются атаковать Крымский мост в середине июля. По данным издания, Киев планирует задействовать от 20 до 40 крылатых ракет Storm Shadow производства Великобритании и их французский аналог SCALP. Для удара по дорожному полотну моста украинская армия может использовать истребители F-16, а для подрыва опор моста — морские ударные беспилотники.

Посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс днем 28 апреля в своем посте в Х намекнул на возможное скорое разрушение Крымского моста. Он написал, что «если у кого-то еще не было возможности сфотографироваться на Крымском мосту, еще есть время».