Следственный комитет (СК) России установил все обстоятельства взрыва на Крымском мосту, произошедшего 8 октября 2022 года, в рамках уголовного дела о теракте. Об этом в беседе с ТАСС заявил председатель ведомства Александр Бастрыкин.

По словам главы СК, сейчас уголовное дело находится в завершающей стадии — обвиняемые и защитники знакомятся с документами. Согласно Уголовно-процессуальному кодексу (УПК) России, этот процесс происходит только после того, как следственные действия по делу завершены.

В начале февраля «Коммерсантъ» раскрыл детали уголовного дела о взрыве на Крымском мосту. По данным издания, обвинение было предъявлено девятерым гражданам России, Армении и Украины — Олегу Антипову, Александру Былину, Дмитрию Тяжелых, Артему и Георгию Азатьянам, Роману Соломко, Владимиру Злобу и Артуру Терчанян. Фигурантам грозят пожизненные сроки, писал «Коммерсантъ».

Адвокаты обвиняемых указывали, что дело насчитывает более 100 томов, при этом доказательства причастности их подзащитных к преступлению содержатся только в двух десятках из них. В остальных приводятся описания самого преступления, экспертизы и допросы специалистов, утверждали защитники.

Взрывы на Крымском мосту

8 октября 2022 года на Крымском мосту взорвалась фура, после чего загорелись топливные цистерны на железнодорожных путях, частично обрушились два автомобильных пролета. В результате погибли четыре человека. Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Масюк назвал подрыв Крымского моста «одной из реализаций» ведомства.

В июле 2023 года в результате еще одной атаки на Крымский мост погибла семейная пара, их 14-летняя дочь пострадала. Было повреждено автомобильное полотно. В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что атака на мост была совершена двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами.

Следственный комитет России расследует оба взрыва на Крымском мосту как теракты. После подрыва 17 июля российские войска нанесли несколько «ударов возмездия» по Одессе и Николаеву. В Минобороны указывали, что целями были места производства и хранения беспилотных катеров, а также топливные хранилища и склады.

После начала военной операции на Украине Крымский мост неоднократно подвергался атакам. Президент Украины Владимир Зеленский говорил о намерении «нейтрализовать» Крымский мост. 5 февраля командующий военно-морскими силами ВСУ вице-адмирал Алексей Неижпапа заявил, что до конца 2024 года «Крымский мост не достоит». Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов 25 февраля опубликовал в своем телеграм-канале видеообращение, в котором он говорит, что ВСУ готовят «новые сюрпризы» на Крымском мосту, и призвал граждан не использовать переправу.