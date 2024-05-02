В 2023 году в мире арестовали как минимум 339 писателей, блогеров и журналистов за их публикации, выяснила правозащитная организация Pen America, выступающая за свободу слова. По данным правозащитников, за пять лет наблюдений в заключении оказалось рекордное число различных авторов.

Организация с 2019 года составляет рейтинг стран, которые помещают под стражу и подвергают преследованиям оппозиционных авторов.

В рейтинге Pen America за 2023 год представлены 33 страны. Россия не возглавила список, но все же вошла в десятку.

Первое место занял Китай, где за прошедший год было арестовано 107 авторов. Большинство из них привлекли к ответственности за критические высказывания в интернете в адрес действующей власти и политики во время пандемии коронавируса.

На втором месте оказался Иран, где в 2023 году арестовали 49 писателей и журналистов. Примечательно, что Иран стал лидером по количеству задержанных авторов-женщин. По словам правозащитников, наибольшему риску подвергались те авторы, которые выступали против обязательного ношения хиджаба.

Организация приводит в пример Наргес Мохаммади — правозащитницу и активистку, которая, несмотря на то что находилась в тюрьме, продолжала писать и выступать за политические изменения и права женщин в Иране.

Третье место в рейтинге делят Саудовская Аравия и Вьетнам, за ними следует Израиль.

На шестой строчке в списке оказались Россия и Беларусь, которые за 2023 год арестовали не менее 16 авторов, блогеров и журналистов. При этом, по данным правозащитников, 11 человек арестовали за антивоенные высказывания, а остальных — «за активную деятельность и художественное самовыражение». Среди них режиссер Евгения Беркович и драматург Светлана Петрийчук, которых арестовали по обвинению в оправдании терроризма за постановку «Финист Ясный Сокол», которая основана на реальных историях женщин, завербованных в интернете радикальными исламистами и решивших уехать к ним в Сирию.

Также в числе задержанных в России авторов упоминаются социолог Борис Кагарлицкий*, поэт Александр Бывшев и журналистка Алсу Курмашева.

По мнению правозащитников, Израиль и Россия попали в десятку рейтинга из-за участия в военных конфликтах, что спровоцировало появление оппозиционных писателей, критикующих действия руководства своих стран.

Согласно данным Pen America, число арестов писателей и журналистов увеличивается. В 2023 году общее количество заключенных авторов во всем мире было на девять процентов больше, чем в 2022 году. В первый год формирования рейтинга показатель составлял 238 человек.

Увеличилось и число арестов женщин-писательниц, что свидетельствует об усилении женского мирового влияния, отмечает организация. Правозащитники сообщили о заключении под стражу в 2023 году как минимум 51 женщины.

«Поскольку геополитика продолжает меняться, а авторитарные тенденции распространяются на страны, которые раньше считались надежным гарантом открытости, мы ожидаем, что свобода слова, а значит и писатели, будут подвергаться угрозе в значительно большем количестве стран», — пояснили в Pen America.

Согласно информации организации, чаще всего в мире арестовывали онлайн-комментаторов или блогеров — 180 человек за год. На втором месте шли писатели — 115 человек, затем журналисты — 108, а также общественные деятели и активисты — 80 задержанных.

Правозащитники убеждены в необходимости создания новой международной структуры в рамках Совета по правам человека, которая будет заниматься защитой прав журналистов и писателей по всему миру.

Согласно статистике, всего в России в 2023 году суды вынесли обвинительные приговоры по уголовным статьям 589 тысячам человек, из них 39 россиян признали виновными в госизмене.

*признан Минюстом России иноагентом

**организация признана террористической и запрещена в России