Российские суды установили рекорд за последние 14 лет по количеству осужденных по статьям о государственной измене (ст. 275 УК РФ), шпионаже (ст. 276 УК) и разглашении государственной тайны (ч. 1 ст. 283 УК). Об этом пишет «Верстка»* со ссылкой на данные Судебного департамента при Верховном суде России.

Согласно статистике, в 2023 году суды признали виновными по статье о государственной измене 39 россиян, включая двух женщин. До этого максимальное число осужденных по этой статье было зафиксировано в 2022 году, когда виновными были признаны 16 человек. По данным судебного департамента, большинство осужденных в 2023 году — это люди в возрасте от 30 до 49 лет.

Кроме того, за прошлый год девять иностранных граждан признали виновными в шпионаже. Для сравнения «Верстка»* привела статистику 2022 года, когда по этой статье осудили всего одного иностранца, а также данные 2018 года, когда приговорили к заключению четырех человек за шпионаж.

Издание отмечает, что по делу о разглашении гостайны в 2023 году осудили 73 человека, в том числе четырех женщин. Этот показатель побил рекорд 2022 года, когда по этой статье приговорили 69 человек.

Всего же за прошлый год российские суды вынесли обвинительные приговоры по уголовным статьям 589 тысячам человек, следует из статистики Судебного департамента. В сравнении с данными последних трех лет это самый низкий показатель. Так, в 2022 году по обвинению в уголовных преступлениях в первой инстанции были осуждены 614,7 тысяч человек, в 2021 году — 601 тысяча, а в 2020 году — 563 тысячи человек.

Кроме того, выросло число приговоров по статье о фейках о Вооруженных силах России (ст. 207.3 УК), которая появилась в марте 2022 года. По первой части этой статьи в 2023 году осудили 26 человек, против восьми в 2022 году. По второй части обвинили 33 человека, а в год появления статьи — шесть.

В 2023 году были вынесены приговоры многим медийным лицам, критически отзывавшимся о военном конфликте на Украине. Большинство из них были осуждены заочно по статье о распространении фейков о российской армии (статья 207.3 УК), так как покинули Россию после начала вышеупомянутых событий. Среди них — медиаменеджеры Петр Верзилов* и Илья Красильщик, режиссер Иван Вырыпаев, писатель Дмитрий Глуховский*, блогер Максим Кац* и политик Владимир Кара-Мурза*.

* признаны Минюстом России иноагентами