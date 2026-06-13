С января 2025 года американские иммиграционные власти задержали не менее 500 младенцев и детей младше трех лет, что в десять раз больше, чем при предыдущей администрации. Об этом свидетельствуют данные совместного расследования The Marshall Project и MS NOW.

В среднем за сутки в период с 20 января 2025 года по март 2026 года ICE содержал под стражей 25 детей младше трех лет. Для сравнения, за последние 12 месяцев президентства Джо Байдена этот показатель составлял менее трех несовершеннолетних в день.

Резкий скачок исследователи связывают с возвращением Дональда Трампа в Белый дом и возобновлением практики массового задержания семей мигрантов, включая повторное открытие центра в Дилли (штат Техас).

В ходе расследования задокументированы случаи серьезных физических и эмоциональных последствий для детей. Двухлетний Калет перестал есть почти на две недели после разлучения с отцом. Годовалый Амир, по словам родителей, провел четыре месяца в миграционной тюрьме, после чего у него наблюдалась задержка речевого развития.

Родители также жаловались на трудности с получением медицинской помощи: у детей фиксировали лихорадку, рвоту, диарею и респираторные заболевания.

«Вероятно, это самый неподходящий период в их жизни для того, чтобы находиться под стражей», — заявила педиатр и профессор Техасского университета Марша Гриффин, специализирующаяся на здоровье детей-мигрантов.

По ее словам, стресс, неопределенность и нарушение привычного образа жизни могут иметь долгосрочные последствия для развития мозга в раннем возрасте.

По меньшей мере 175 детей находились под стражей более 20 дней — это предельный срок, установленный судебной трактовкой так называемого соглашения Флорес. Многие из упомянутых в исследовании несовершеннолетних уже освобождены, но эксперты пока не могут оценить отдаленные последствия их пребывания в миграционной системе.

При администрации Байдена случаев превышения этого срока среди детей младше трех лет зафиксировано не было.

ICE отверг обвинения в ненадлежащих условиях содержания, заверив, что семьи получают полноценное питание, воду и медицинскую помощь, а также принимаются меры для скорейшего освобождения детей. Компания CoreCivic, оператор центра в Дилли, также заявила, что обеспечивает младенцев и детей раннего возраста смесями и чистой водой.

Однако адвокаты и правозащитные организации подвергают эти заверения сомнению, указывая, что условия изоляции несовместимы с потребностями детей на критическом этапе развития.

Отдельное исследование Института Брукингса показало, что за тот же период более 200 тысяч детей пострадали от задержания хотя бы одного из родителей. Главный вопрос, который сейчас беспокоит ученых, — какой след оставит пребывание в миграционной системе в столь уязвимом возрасте.