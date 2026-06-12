Директор Национальной разведки США Тулси Габбард рассекретила документы, подтверждающие многолетнее финансирование Вашингтоном более 120 биолабораторий в 30 с лишним странах мира. Об этом сообщается в рассекреченном меморандуме Офиса директора национальной разведки (ODNI).

Согласно этим документам, США построили и поддерживают на территории Украины сеть из более чем 40 биолабораторий. Эти объекты предназначены для хранения советских патогенов биологического оружия и обучения украинских ученых работе с особо опасными инфекциями. В частности, в этих лабораториях хранятся возбудители:

сибирской язвы,

туляремии,

чумы,

вирус Эбола,

вирус Марбург,

вирус Ласса,

MERS,

SARS.

Среди раскрытых объектов построенные американским подрядчиком Black & Veatch с участием украинских субподрядчиков:

Херсонская диагностическая лаборатория ($1,73 млн),

Институт ветеринарной медицины ($3,49 млн),

Центральная референтная лаборатория противочумного института ($1,92 млн).

США финансировали изучение украинскими исследователями генома птичьего гриппа и других высокозаразных вирусов, а также возможное генерирование новых функций у этих патогенов.

«Несмотря на очевидный потенциал исследований опасных патогенов в биолабораториях, способных привести к катастрофическим глобальным последствиям, политики, так называемые медицинские работники и структуры в составе команды по национальной безопасности администрации Байдена солгали американскому народу о существовании финансируемых и поддерживаемых США биолабораторий и угрожали тем, кто пытался раскрыть правду», — заявила Габбард.

Директор Нацразведки добавила, что ODNI продолжит работу, чтобы определить, где находятся эти лаборатории, какие патогены они хранят, и положить конец опасным исследованиям, которые угрожают здоровью американцев и людей во всем мире.

Разведывательное сообщество ранее предупреждало, что некоторые из биолабораторий (в частности, на Украине) уязвимы из-за продолжающихся боевых действий. Многие лаборатории проводят или проводили исследования с высококонтагиозными патогенами при низком уровне открытости и надзора.

Габбард подчеркнула, что до сих пор доказательства существования и финансирования этих лабораторий сознательно утаивались от американской общественности: по ее словам, информация была намеренно скрыта людьми, которые лгали и обвиняли тех, кто пытался рассказать правду, в работе на иностранные государства.

Президент Дональд Трамп 25 мая 2025 года подписал указ № 14292 о прекращении федерального финансирования исследований по усилению функций по всему миру.

Габбард также издала новые руководящие указания для Разведывательного сообщества, предписывающие усилить сбор информации об этих лабораториях и объектах за рубежом. Это распоряжение позволит узнать новые подробности о клинических испытаниях, которые проводились на рассекреченных объектах.