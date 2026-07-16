Министерство национальной обороны Польши разрабатывает проект, который вводит в законодательство понятие «состояние полной государственной готовности к войне». Об этом пишет Defence24 со ссылкой на советника главы оборонного ведомства страны Мачея Самсоновича.

«Я не хочу вдаваться в подробности. Состояние полной боевой готовности — так это называется в проекте», — сказал Самсонович.

Сообщается, что целью создания новой правовой базы «предвоенного положения» станет ликвидация пробела между функционированием государства в мирное время и формальным введением военного положения. В частности, это коснется более раннего начала процедур по переброске войск, подготовки инфраструктуры и приема союзных сил.

По словам Самсоновича, проект находится на стадии внутренней разработки. Ожидается, что подробности будут представлены только после обсуждения новых положений. Дата принятия документа правительством или представления в Сейм не назначена.

Параллельно с этим польское военное ведомство разрабатывает законопроект, связанный с ключевыми инвестициями в оборону, мобильность и передвижение войск. Документ направлен на то, чтобы в случае «резкого роста угрозы» Вооруженные силы получили более широкие возможности для управления движением военных колонн и координации перевозок еще до начала конфликта.

Новые правила также коснутся сферы оборонных инвестиций. Как отметил Самсонович, сейчас законодательная система позволяет на годы блокировать инвестиции, которые могут иметь решающее значение для национальной безопасности.

Отмечается, что изменения также будут связаны с планами Евросоюза по развитию военной мобильности — «военным Шенгенским соглашением». В его рамках Польша намерена использовать европейские средства для модернизации своей оборонной транспортной инфраструктуры, чтобы впоследствии быстрее принимать поддержку со стороны союзников.