И. о. министра обороны Украины Михаил Фёдоров на брифинге 16 июля выступил с жесткой критикой в адрес главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и Генерального штаба, возложив на них ответственность за системный кризис в армии — от провала мобилизации до блокировки реформ. Заявления прозвучали на фоне обсуждения отставки самого Фёдорова и поиска кандидата на пост главы Минобороны.

Саботаж контрактной системы и мобилизационный провал

По словам Фёдорова, реформа новой контрактной системы буксует именно из-за сопротивления на высшем военном уровне.

«Есть подразделения, такие как CODE 9.2, где треть людей подписала эти контракты. А есть подразделения, где количество минимальное. Мы не можем провести эту реформу без активного участия Генштаба, который ее саботирует», — цитирует слова Фёдорова «Украинская правда».

При этом он отметил, что начальник Генштаба Андрей Гнатов лично подписал предложенный Минобороны контракт, несмотря на общий саботаж со стороны ведомства. Тем самым Фёдоров дал понять, кого бы он хотел видеть в качестве Главкома.

Отвечая на вопросы о проблемах с призывом, Фёдоров указал на вертикаль подчинения ТЦК и прямо обвинил Сырского в перегибах, которые творят «людоловы».

«Я шесть месяцев вообще не отвечал на критику в адрес мобилизации. Для того, чтобы не допустить ситуации, которая возникла сегодня и к которой, по сути, нас довел Главком… Кому подчиняется ТЦК? Сухопутным войскам. Кому подчиняются Сухопутные войска? Главкому. И Генеральный штаб занимается этими вопросами», — сказал Фёдоров.

Главной причиной провала мобилизации он назвал отсутствие нового общественного договора и страх призывников перед некомпетентными командирами, приведя в пример бывшего командира 155-й бригады.

«Корень проблемы на самом деле в нашем продукте. А что мы продаем? Мы продаем ложь, хаос, безответственность. „Иди-иди, там не заминировано“. Нам нужно кардинально изменить наш продукт», — заявил он.

В качестве положительного примера Фёдоров привел Третий штурмовой корпус и бригаду «Хартия», к которой, по его словам, выстроилась очередь желающих присоединиться, включая как минимум две тысячи иностранцев — благодаря четкой доктрине, качественному отбору и адекватному обеспечению.

Досталось и авторитарному стилю управления в армии: Фёдоров назвал фейком утверждение, что фронт держится исключительно на «диктаторско-авторитарном» подходе Сырского.

«Украинцам не нужен сверху человек с дубинкой, который будет их толкать на первую линию на 10—15 дней под дронами… Им нужно уважение. Им нужны нормальные контракты, сроки службы, возможность перевода и нормальные лидеры», — сказал он.

Фёдоров подошел к своей отставке основательно и фактически озвучил свою программу-минимум, которую он планировал выполнить на должности министра обороны.

По мнению Фёдорова, ВСУ воюют преимущественно на тактическом уровне; корпусная система заработала не до конца — часть корпусов теряет управляемость и меняет командующих каждый месяц. При этом бригады и корпуса «разорваны»: батальоны перебрасываются между соединениями, что делает управление войсками невозможным.

За ошибки, со слов Фёдорова, никто не несет отвественности — «вина систематически перекладывается на других», а снабжение распределяется вручную, а не через подразделения.

«За последние пять месяцев мы закупили дронов больше, чем за прошлый год, но большинство подразделений этого не почувствовали, потому что все распределяется вручную: лояльный — получил, не лояльный — не получил… Это был ад, потому что мы четыре месяца согласовывали простой проект по базовому обеспечению бригад дронами», — рассказал Фёдоров.

Такая же ситуация, со слов экс-министра, с назначениями — «кадровые решения принимаются не на основе данных о потерях и результатах, а на основе лояльности» Сырскому.

Несмотря на то что Фёдоров сам просил Зеленского сменить Сырского, он считает постоянную смену командующих одной из главных проблем, в которых обвиняет Сырского.

Далее Фёдоров заявил, что системные проекты блокируются на уровне «а зачем?» и «а как?».

Инициативы тонут в бюрократии, уверен Фёдоров: «За 6 месяцев в Минобороны мы не смогли изменить организационную структуру, потому что Генштаб не подписывает эту структуру, потому что „название не такое“, потому что что-то не так, потому что не нужно привлекать новых людей».

По словам Фёдорова, для решения этих проблем он предлагал кардинальные кадровые перестановки — включая смену главнокомандующего, — создание академии «Современной войны», формирование дронно-штурмовых подразделений, распределение всех ресурсов через корпуса, а также трансформацию Сил обороны и борьбу с коррупцией в закупках.

Ультиматум Сырского и почему Зеленский его не заменил

Фёдоров также рассказал, как Владимир Зеленский принял решение не менять Сырского на посту главкома.

«Когда президент сказал, что не планирует менять Сырского, я с этим решением полностью согласился и сказал, что значит, я буду учиться работать с ним. Ведь наш клиент — весь украинский народ. Но мы столкнулись с тем, что все инициативы, которые мы предлагали, начали блокироваться. И Сырский не готов лично, в глаза, говорить о проблемах. Он ходить на встречи, плести интриги, думать, что кто-то заказал в СМИ какую-то кампанию, а не что проблема в его действиях. Это привело к тому, что по сути он поставил ультиматум. Вместо того, чтобы придумать, как асимметрично победить Россию, он придумал, как расколоть Украину. И в этом заключается большая проблема… Я не ставил условий: „или я, или Сырский“», — заявил Фёдоров.

Фёдоров признал заслуги Сырского, но считает, что тот устарел: «Он провел Киевскую операцию, Харьковскую, участвовал в Херсонской. Мы не можем недооценивать такого командира, но война полностью изменилась. Дроны меняются по четыре раза в год. Система управления изменилась, и мы должны меняться. Мы не можем опираться на то, что было тогда… …Я не думаю, что это проблема его эго. Я думаю, что есть другие какие-то причины… Многие документы не подписаны. Я откровенно говорил об этом: „Мы умеем играть в бюрократические игры, давайте это сделаем“. Мне сказали: „Не трогай!“ — и я терпел и был готов спокойно работать, пока главком не поставил ультиматум», — добавил Фёдоров.

Отдельно и. о. министра высказался о критике в свой адрес со стороны популярного украинского телеграм-канала «Труха»:

«Почему с момента покупки „Трухи“ за миллиард гривен „Труха“ начала работать против меня? Почему „Труха“ начала писать о ТЦК и специально втягивать меня во все дела, связанные с ТЦК? Кто купил „Труху“?» — заявил он, добавив, что необходимо разобраться, кто стоит за медийными атаками на министра обороны во время военного конфликта.

Реакция Зеленского

Владимир Зеленский на пресс-конференции 16 июля подтвердил, что рассматривает экс-главу МВД Игоря Клименко в качестве одного из кандидатов на пост министра обороны, но окончательного решения пока не принял.

«Что касается Клименко, он рассматривается как одна из кандидатур. Да, рассматривается, но я еще не подал соответствующих документов в парламент», — сказал Зеленский.

По его словам, у Клименко, как и у Фёдорова, есть сильные стороны, а армия должна работать в тесной связке с Минобороны. Президент также отметил, что проблемы с ТЦК касаются не только военных.

«Ими нужно заниматься всем: и армии, и военным. И поэтому я считаю, что для Клименко устранение позорных моментов „бусификации“ может стать его сильной стороной. Но, опять же, это вопрос, который я ещё рассматриваю», — сказал глава государства.

Реакция Сырского

Александр Сырский предпочел не вступать в открытую конфронтацию с Фёдоровым. В соцсетях он вспомнил о Киевской оборонной операции 2022 года и пожелал и. о. министра оставаться в команде Украины.

«Я горжусь тем, что благодаря Киевской оборонной операции в 2022 году нам удалось отстоять нашу столицу. И теперь в этом городе могут проходить брифинги, формироваться видение, приниматься решения», — написал главком.

Он пообещал приложить все усилия, чтобы подобные мероприятия и дальше могли проходить на Украине.

«Благодарю Михаила Фёдорова за работу на посту министра обороны Украины. Желаю ему и в дальнейшем оставаться в команде Украины», — резюмировал Сырский.