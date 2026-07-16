Власти Черногории могут ввести визовый режим для граждан России и Беларуси с 1 октября. Об этом пишет DAN.

Как отмечает издание, этот шаг продиктован необходимостью привести визовый режим государства в соответствие с нормами Европейского союза к концу 2027 года в рамках соблюдения условий вступления в блок.

Сообщается, что во второй этап введения въездных виз, который продлится до конца текущего года, будет включена Турция, позднее визы будут введены для граждан Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Бахрейна и других стран.

Отмечается, что Россия исторически играет важную роль в экономике и туристической сфере Черногории. По информации статистического управления страны за 2025 год, на долю российских туристов пришлось 16,4% ночевок среди иностранцев, что уступает лишь гражданам Сербии.

Ожидается, что выдача виз будет осуществляться властями страны при содействии международного агентства VFS Global, крупнейшего игрока на рынке аутсорсинга административных задач, связанных с оформлением виз и консульским обслуживанием.

VFS Global сотрудничает с большинством стран, включенных в Шенгенскую зону и являющихся членами Евросоюза, а также с правительствами по всему миру.

В большинстве случаев процесс подачи заявления на визу предполагает предоставление биометрических данных агентству с целью дальнейшей передачи заявлений и сопроводительных документов в посольства для принятия решения.

Начало сбора биометрических данных по правилам, которые предъявляются к будущим членам Шенгенской зоны, запланировано в Черногории на декабрь 2026 года.