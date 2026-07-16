Руководство ФИФА может принять дисциплинарные меры против Аргентины из-за баннера в поддержку претензий на Фолклендские острова, который футболисты национальной сборной развернули на чемпионате мира. Об этом сообщает «Би-би-си».

15 июля Аргентина обыграла сборную Англии со счетом 2:1 в полуфинале турнира. После матча игроки победившей команды вынесли на поле баннер с надписью «Las Malvinas son Argentinas» («Мальвинские [Фолклендские] острова — аргентинские»).

Вице-президент Аргентины Виктория Вильярруэль опубликовала в социальной сети X видеоролик, на котором предположительно запечатлены аргентинские солдаты, и написала: «Фолкленды — аргентинские. Они запретили проносить [символы острова] на стадион, но забыли, что мы носим их в своей крови и в своих сердцах».

Член британского парламента, министр бизнеса и торговли Питер Кайл, в свою очередь, назвал поступок аргентинских футболистов «совершенно неуместным» и потребовал от ФИФА тщательного расследования инцидента. На Даунинг-стрит разделяют этот призыв, сообщил «Би-би-си» официальный представитель премьер-министра Великобритании.

После победы над сборной Египта в 1/8 финала чемпионата игроки аргентинской сборной также скандировали кричалки, в которых упоминали Фолклендские острова.

Незадолго до полуфинала главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони выступил с заверением, что не намерен смешивать футбол и политику «из уважения к событиям, произошедшим так много лет назад». Он также назвал Фолклендскую войну 1982 года «печальным периодом» в истории своей страны.

В соответствии с дисциплинарным регламентом ФИФА в ходе официальных турниров демонстрация любых политических заявлений и лозунгов находится под строгим запретом. Нарушение этого правила влечет крупный денежный штраф в отношении национальной федерации футбола, однако не предусматривает дисквалификации игроков.