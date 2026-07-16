Антироссийские санкции бьют не только по Москве, но и по самим странам Евросоюза — причем неравномерно, а разногласия по этому поводу все чаще парализуют саму санкционную машину блока. Об этом в разговоре с RTVI заявил исполнительный директор Института экономики роста им. Столыпина Антон Свириденко.

Кому санкции обошлись дороже всего

По словам эксперта, сильнее всего от антироссийских ограничений пострадала экономика Германии — из-за роста цен на энергоресурсы. Это ударило по нефтехимической, химической и автомобильной промышленности страны и косвенно затронуло всю экономику ЕС.

В числе пострадавших Свириденко также назвал Финляндию, чья экономика долгие годы была тесно связана с Россией, и Италию — как традиционного поставщика технологичного оборудования на российский рынок.

Отдельно эксперт выделил Грецию, для которой воздействие санкций оказалось двойственным.

«Двоякое воздействие на Грецию, с одной стороны — потеря ресурсов, с другой — неплохие заработки на транзите как раз различных ресурсных потоков, связанных, по данным открытых источников, с Россией», — сказал Свириденко.

А вот страны Центральной Европы, которые не сворачивали отношения с Москвой — прежде всего Австрия, Венгрия и Словакия, — пострадали меньше остальных. Их конкурентоспособность в некоторых секторах даже усилилась, отметил эксперт.

Раскол, который мешает согласовать даже один пакет

Именно эта неравномерность издержек, по мнению Свириденко, и лежит в основе того, что Брюсселю все труднее находить единую позицию по новым ограничениям.

«А по сути, конечно, европейцы такие разные, что и сейчас, и раньше им сложно было найти общий знаменатель. И это порождает какофонию, превращающуюся в агрессию», — заключил эксперт.

По его мнению, углубляющийся раскол внутри ЕС может привести к формированию «нового центральноевропейского контура, мини-союза внутри ЕС».

Комментарий эксперта прозвучал на фоне очередной пробуксовки санкционной политики Брюсселя. Евросоюз уже несколько дней не может согласовать 21-й пакет санкций против России: на этот раз переговоры застопорились из-за интересов греческой судоходной компании Dynagas, принадлежащей миллиардеру Георгию Прокопиу. Афины опасаются, что готовящийся запрет на перевозку российского СПГ в третьи страны «уничтожит» бизнес компании. Постпреды стран ЕС не смогли согласовать пакет ни 14, ни 15 июля, а новую попытку договориться назначили на 22 июля; до этого момента потолок цен на российскую нефть остается на уровне $44,10 за баррель.

Однако даже на фоне этой пробуксовки страны ЕС все же смогли договориться о расширении персональных санкций почти на 250 физических и юридических лиц. В то время как единства по системным, экономически чувствительным вопросам у блока нет, по менее болезненным пунктам согласие находится куда быстрее.