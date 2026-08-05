В России проблемы с топливом остаются в регионах, где работает большое число независимых АЗС. Об этом сообщил в эфире Первого канала вице-премьер РФ Александр Новак после совещания в ситуационном центре правительства.

«Особое внимание уделяли вопросам обеспечения регионов, у которых большое количество независимых заправок. Там сохраняются еще проблемы», — сказал он.

Новак рассказал, что власти договорились через региональных операторов с нефтяными компаниями о том, что они будут «постепенно насыщать в том числе и независимые заправки».

Он напомнил, что правительство продлило запрет на экспорт бензина до конца января 2027 года, а дизеля — до конца августа. Вице-премьер добавил, что нефтяные компании выделили все необходимые объемы топлива для проведения осенних полевых работ.

На сайте правительства РФ говорится, что участники совещания отдельно рассмотрели ситуацию на рынках топлива в Тверской, Тамбовской, Новосибирской и Нижегородской областях, Бурятии, Хакасии, Якутии, Туве и Алтайском крае.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) продолжает контролировать цены на топливо в регионах и при необходимости принимает меры, сказано в сообщении.

В совещании, помимо ФАС, участвовали Минэнерго, Минсельхоз, Минвостокразвития, а также главы регионов и отраслевых компаний.

В конце июля Росстат сообщил о замедлении недельного роста цен на бензин с 1,7% до 0,6%. Дизельное топливо, по данным ведомства, вовсе перестало дорожать. Снижение цен на бензин зафиксировано в 23 регионах. Его средняя стоимость по стране составила 77,7 рубля за литр, при этом литр АИ-95 подорожал до почти 80 рублей. В Крыму и Севастополе бензин остается дороже 200 рублей за литр.

Ранее Росстат сообщал, что в июне цены на бензин выросли почти на 107% по сравнению с майскими показателями и на 120% — по сравнению с июнем 2025 года.

Правительство ранее отчиталось о мерах по стабилизации топливного рынка. В частности, загрузку действующих нефтеперерабатывающих заводов нарастили до максимума, сократили сроки ремонтов НПЗ, поврежденных из-за атак беспилотников, а также плановых летних ремонтов. На рынок направили ранее накопленные запасы топлива. Кроме того, с июля Россия начала импорт нефтепродуктов.