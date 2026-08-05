Израиль должен быть полноценным союзником США, а не зависимой стороной, заявил бывший израильский премьер-министр Нафтали Беннет в специальном интервью RTVI.

Беннет сказал, что согласен с мнением, что зависимость от США стала слишком сильной и Израиль постепенно теряет самостоятельность. «В некоторых сферах нам нужно укреплять собственную независимость — в экономике, безопасности, вооружениях. При этом Америка остается и останется нашим главным другом», — подчеркнул экс-премьер.

Он отметил, что много лет жил в США и хорошо знает американскую политическую среду.

«Я хотел бы, чтобы Израиль был скорее полноценным союзником, а не зависимой стороной», — заключил Беннет.

Ранее The Washington Post (WP) написала, что Израиль и Украина конкурируют за военные ресурсы США. В частности, израильский премьер Биньямин Нетаньяху заблокировал передачу Киеву комплекса ПРО «Железный купол».

Как пишет WP, Нетаньяху сослался на условия соглашения о совместном производстве, по которому Израиль может принимать решение относительно использования «Железного купола», хотя батареи были оплачены США. Посольство Израиля в Вашингтоне объяснило вето опасением, что «технология может попасть к иранцам».