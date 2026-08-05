Депутаты фракции КПРФ в Госдуме предложили ввести субсидируемые авиаперелеты по маршрутам Москва-Минск, Сочи-Минск и Калининград-Минск для льготных категорий граждан обоих государств. Копия обращения парламентариев Георгия Камнева и Владимира Исакова министру транспорта РФ Андрею Никитину имеется в распоряжении RTVI.

«КПРФ считает правильным распространить меру поддержки по приобретению субсидированных авиабилетов для льготных категорий граждан, уже действующую в поездках по России, на авиасообщение с братской Беларусью. По маршрутам Москва-Минск, Сочи-Минск и Калининград-Минск». — сказал RTVI депутат Госдумы Камнев.

Он обратил внимание на то, что сейчас в Беларуси вузы принимают результаты ЕГЭ, поэтому много российских студентов учатся по программе академического обмена и проходят практику в республике, но курсировать между двумя странами для них очень накладно.

Камнев также подчеркнул, что введение субсидируемых перевозок внутри Союзного государства Беларуси и России «поможет дальнейшему укреплению гуманитарных, культурных и экономических связей между нашими странами и повысит доступность туристических поездок и популяризации российских курортов».

В письме на имя министра транспорта приводятся данные Минэкономразвития РФ, согласно которым взаимный туристический поток между Россией и Беларусью в 2025 году увеличился примерно на 6%.

По информации из открытых источников, указывают авторы письма, рост интереса к поездкам в Беларусь со стороны россиян составил порядка 30%. Согласно данным Минэкономразвития, аналогичный рост интереса к путешествиям в Россию фиксируется и со стороны граждан соседней республики.

В КПРФ также обратили внимание на то, что в настоящее время уже существует механизм субсидирования пригородных поездов, курсирующих между Витебской и Смоленской областями.