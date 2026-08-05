Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Калужской области россиянина 2004 года рождения, который, по данным спецслужбы, собирался поджечь военкомат по заданию СБУ. Об этом сообщается на сайте ФСБ России.

По данным ведомства, молодой человек «инициативно установил сотрудничество» с представителем СБУ и по его заданию нанес на стены жилых домов надписи с оскорблениями в адрес российских органов власти.

После этого украинский куратор предложил россиянину поджечь военный комиссариат. Как сообщает ФСБ, молодой человек произвел разведку и закупил необходимые компоненты для изготовления зажигательной смеси.

В ходе обыска у задержанного нашли и изъяли несколько канистр с зажигательной смесью и средства связи, на которых хранилась переписка с куратором. В отношении россиянина заведено уголовное дело о подготовке к совершению теракта (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205).

На опубликованном российской спецслужбой видео задержанный признался, что познакомился в телеграм-канале с неким Игорем и общался с ним около года. Затем интернет-знакомый рассказал, что работает в СБУ и предложил «заработать денег».

По словам молодого человека, куратор сначала поручил ему нанести четыре надписи, «дискредитирующие Российскую Федерацию», а затем «скинул следующее задание: поджечь военкомат» и прислал инструкцию по изготовлению коктейля Молотова. Задержанный рассказал на видео, что подготовил необходимые материалы и собирался совершить поджог, но не успел.

Оперативный сотрудник ФСБ на примере этого молодого человека рассказал ТАСС о тактике постепенного усложнения задач, которую кураторы СБУ применяют к завербованным.

«На первоначальном этапе фигуранту поручался сбор общедоступных сведений и мониторинг обстановки. По мере вовлечения в агентурную сеть задания были существенно усложнены и включали требования по подготовке диверсионных мероприятий на объекте Министерства обороны Российской Федерации», — сообщил собеседник агентства.