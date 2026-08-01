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Остальной мир | Политика | 01.08.2026 / 15:46

WP рассказала, как Зеленский и Нетаньяху конкурируют за военную помощь США

WP: Зеленский и Нетаньяху стали конкурировать за военные ресурсы США
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Украины Владимир Зеленский на похоронах сенатора-республиканца Линдси Грэма (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) 28 июля 2026 года
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Украины Владимир Зеленский на похоронах сенатора-республиканца Линдси Грэма (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) 28 июля 2026 года
Jacquelyn Martin/AP

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заблокировал передачу Украине комплекса ПРО «Железный купол», пишет The Washington Post (WP).

«В 2023 году ныне покойный сенатор-республиканец Линдси Грэм* поддержал передачу батарей «Железный купол» Украине. Однако на этом пути возникло препятствие — премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху», — говорится в статье.

Как пишет WP, Нетаньяху сослался на условия соглашения о совместном производстве, по которому Израиль имеет право окончательного решения относительно использования системы, несмотря на то, что батареи «Железного купола» были оплачены США.

Посольство Израиля в Вашингтоне объяснило наложенное Нетаньяху вето опасением, что «технология может попасть к иранцам». Аналогичное объяснение в 2023 году давал сам израильский премьер. В дипмиссии также указали, что вместо «Железного купола» Израиль вернул США батареи противоракетных комплексов Patriot, которые можно было бы отправить на Украину.

Axios: Израиль тайно развернул «Железный купол» в ОАЭ

Усилия президента Украины Владимира Зеленского по укреплению украинской ПВО американскими ракетами Patriot поставили Киев и Тель-Авив в состояние конкуренции за военные ресурсы Вашингтона, сказано в статье.

28 июля Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом, после чего у американского лидера состоялась встреча с Нетаньяху. Пресс-служба Белого дома не привела подробностей переговоров, сообщив лишь, что обе встречи прошли «очень хорошо».

После этого Зеленский и Нетаньяху были замечены за напряженным разговором на похоронах Линдси Грэма* , однако обе стороны отказались его комментировать.

Сейчас в Конгрессе США рассматривается законопроект об оборонной политике, предусматривающий углубление сотрудничества с Израилем за счет его расширения на целый ряд технологических областей, включая биологическое оружие, искусственный интеллект, кибербезопасность и оружие направленной энергии, пишет WP. На прошлой неделе документ приняла Палата представителей.

Рассматриваемый законопроект подвергся критике со стороны ряда законодателей, отмечает WP. Они выразили опасение, что в случае его окончательного принятия Израиль сохранит рычаги влияния на США и сможет блокировать поставки большего количества американских вооружений третьим странам.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил газете, что не рассматривает как повод для беспокойства возможность Израиля накладывать вето на экспорт оружия в третьи страны.

«При любом совместном производстве действуют подобные ограничения», — сказал он.

Кроме того, Рубио поддержал идею более тесного оборонного сотрудничества между США и Израилем. По его словам, это принесет взаимную выгоду в случае технологического прорыва у какой-либо из сторон.

*внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов

Андрей Суворов