WP рассказала, как Зеленский и Нетаньяху конкурируют за военную помощь США

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заблокировал передачу Украине комплекса ПРО «Железный купол», пишет The Washington Post (WP).

«В 2023 году ныне покойный сенатор-республиканец Линдси Грэм* поддержал передачу батарей «Железный купол» Украине. Однако на этом пути возникло препятствие — премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху», — говорится в статье.

Как пишет WP, Нетаньяху сослался на условия соглашения о совместном производстве, по которому Израиль имеет право окончательного решения относительно использования системы, несмотря на то, что батареи «Железного купола» были оплачены США.

Посольство Израиля в Вашингтоне объяснило наложенное Нетаньяху вето опасением, что «технология может попасть к иранцам». Аналогичное объяснение в 2023 году давал сам израильский премьер. В дипмиссии также указали, что вместо «Железного купола» Израиль вернул США батареи противоракетных комплексов Patriot, которые можно было бы отправить на Украину.

Усилия президента Украины Владимира Зеленского по укреплению украинской ПВО американскими ракетами Patriot поставили Киев и Тель-Авив в состояние конкуренции за военные ресурсы Вашингтона, сказано в статье.

28 июля Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом, после чего у американского лидера состоялась встреча с Нетаньяху. Пресс-служба Белого дома не привела подробностей переговоров, сообщив лишь, что обе встречи прошли «очень хорошо».

После этого Зеленский и Нетаньяху были замечены за напряженным разговором на похоронах Линдси Грэма* , однако обе стороны отказались его комментировать.

Сейчас в Конгрессе США рассматривается законопроект об оборонной политике, предусматривающий углубление сотрудничества с Израилем за счет его расширения на целый ряд технологических областей, включая биологическое оружие, искусственный интеллект, кибербезопасность и оружие направленной энергии, пишет WP. На прошлой неделе документ приняла Палата представителей. Рассматриваемый законопроект подвергся критике со стороны ряда законодателей, отмечает WP. Они выразили опасение, что в случае его окончательного принятия Израиль сохранит рычаги влияния на США и сможет блокировать поставки большего количества американских вооружений третьим странам.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил газете, что не рассматривает как повод для беспокойства возможность Израиля накладывать вето на экспорт оружия в третьи страны.

«При любом совместном производстве действуют подобные ограничения», — сказал он.

Кроме того, Рубио поддержал идею более тесного оборонного сотрудничества между США и Израилем. По его словам, это принесет взаимную выгоду в случае технологического прорыва у какой-либо из сторон.

*внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов