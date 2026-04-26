Власти Израиля перебросили батарею ПРО «Железный купол» и ее операторов в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) в начале конфликта с Ираном, сообщает Axios со ссылкой на источники. Как утверждается, это стало первым случаем развертывания этого вида систем ПВО за пределами США и Израиля.

По данным Axios, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху поручил Армии обороны Израиля отправить батарею «Железного купола» и несколько десятков операторов в ОАЭ после телефонного разговора с президентом страны Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Речь идет о начальном периоде американо-израильской операции, когда Эмираты подвергались атакам со стороны Ирана чаще, чем любая другая страна на Ближнем Востоке, говорится в статье.

Один из израильских источников Axios сообщил, что «Железный купол» в ОАЭ успешно перехватил несколько десятков иранских ракет.

«Мы этого не забудем», — заявил высокопоставленный эмиратский чиновник, говоря об помощи со стороны Израиля и Нетаньяху в критический момент.

Власти Израиля и ОАЭ не делали заявлении о развертывании «Железного купола» в Эмиратах. В то же время Axios отмечает, что решение Нетаньяху может вызвать негативную реакцию в еврейском государстве, поскольку страна в тот период тоже подвергалась интенсивным обстрелам.

Согласно информации властей ОАЭ, после начала конфликта на Ближнем Востоке Иран запустил по Эмиратам около 550 баллистических и крылатых ракет, а также более 2,2 тыс. дронов. Большинство удалось сбить, однако некоторые военные и гражданские объекты были поражены.