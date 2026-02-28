Иран нанес ответные удары по Израилю ракетами и дронами вскоре после начала совместной израильско-американской операции утром 28 февраля. Кроме того, Тегеран атаковал американские базы, которые находятся в Кувейте, Бахрейне, Катаре, Иордании и ОАЭ.

«В ответ на агрессию враждебного и преступного противника против Исламской Республики Иран началась первая волна масштабных ракетных и дроновых атак по оккупированным территориям», — цитирует Al Jazeera заявление КСИР.

На севере Израиля прогремели взрывы. ЦАХАЛ сообщил о нескольких волнах ракетных атак со стороны Ирана.

Израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху в обращении к нации назвал операцию «Рычащий лев» ответом на «экзистенциальную угрозу» и поблагодарил Трампа за «историческое лидерство».

«На протяжении 47 лет режим аятолл призывал: “Смерть Израилю”, “Смерть Америке”. Он <…> убивал многих американцев и истреблял свой собственный народ. Этому кровожадному террористическому режиму нельзя позволить вооружиться ядерным оружием», — заявил он, призвав израильтян запастись терпением.

Трамп ранее объявил о проведении «масштабной» военной операции против Ирана, заявив: «Мы уничтожим их ракеты и сравняем с землей их ракетную промышленность. Мы уничтожим их флот».

Он также предложил иранским военным «иммунитет» в случае капитуляции — или «верную смерть» в случае сопротивления. Отдельно республиканец обратился к иранскому народу, призвав свергнуть правительство, отметив: «Час вашей свободы настал».

Сын последнего иранского шаха Реза Пехлеви, живущий в окрестностях Вашингтона, в онлайн-обращении заявил: «Мы очень близки к окончательной победе. Я хочу быть рядом с вами как можно скорее, чтобы вместе вернуть и восстановить Иран».

Утром 28 февраля Израиль и США нанесли удары по Ирану. Первоначально атаке подверглось несколько районов Тегерана, взрывы прозвучали в том числе рядом с резиденцией верховного лидера. Государственное телевидение Ирана сообщило, что президент Масуд Пезешкиан «жив и здоров».

Очевидец рассказал AFP: «Я своими глазами видел две крылатые ракеты Tomahawk <…>. Сначала мы услышали глухой звук и подумали, что это истребитель».

Взрывы также были зафиксированы в регионах Ирана, где находятся ядерные объекты. По данным интернет-обсерватории Netblocks, интернет в Иране практически не работает.

Официальный представитель иранских властей заявил Al Jazeera, что «все американские и израильские активы и интересы на Ближнем Востоке стали [для Тегерана] законной целью».

«Никаких красных линий после этой агрессии нет, и все возможно, включая сценарии, которые ранее не рассматривались. <…> Любые призывы к сдержанности или капитуляции неприемлемы», — добавил он.

Министерство внутренних дел Ирана назвало удары «преступной агрессией в нарушение всех норм международного права» и призвало население сохранять спокойствие.

Иранские ракеты достигли сразу нескольких точек в регионе. По данным СМИ, баллистические ракеты поразили авиабазу Аль-Дхафра в ОАЭ. Минобороны Катара сообщило, что все летевшие в сторону государства иранские ракеты сбиты. Взрывы прогремели и в Бахрейне.

Катар, ОАЭ и Ирак закрыли воздушное пространство, Ирак также отменил все рейсы. Авиационное управление Израиля полностью закрыло небо для гражданской авиации. ЦАХАЛ объявил о наборе 70 тысяч резервистов на фоне конфликта с Ираном.

Кроме того, одну из ракет сбили над Дубаем. Reuters пишет, что еще один взрыв был зафиксирован в Абу-Даби. По данным СМИ, Тегеран также нанес удар по авиабазе в Саудовской Аравии.

UPD: Один человек погиб из-за падения обломков ракеты на жилой дом в Абу-Даби, сообщило госагентство ОАЭ.

Представитель иранской армии заявил, что любая база на Ближнем Востоке, которая окажет помощь Израилю, станет целью Ирана.

«История свидетельствует, что иранцы никогда не склоняли головы перед агрессией чужеземцев; и на этот раз ответ народа Ирана будет решительным и определяющим, заставив агрессоров пожалеть о своих преступных действиях», — заявил в свою очередь иранский МИД.

По данным источников New York Times в израильских силовых структурах, одной из главных целей первой волны ударов по Ирану были лидеры исламской республики. По их словам, Израиль и США рассчитывали на фактор внезапности. По задумке, уже во время первой волны ударов должны были быть убиты многие высокопоставленные иранские чиновники.

В пресс-службе израильской армии отметили, что после атаки летом 2025 года, когда США разрушили несколько крупных ядерных объектов в Иране, Тегеран продолжил работу над ядерной программой и производством ракет, а также финансировать группировки, расположенные на границах Израиля. В итоге Иерусалим вместе с Вашингтоном принял решение нанести удар по десяткам военных целей. Этот удар, говорится в пресс-релизе ЦАХАЛ, «является частью широкомасштабной, скоординированной и совместной операции против режима».

Ряд крупнейших авиакомпаний приостановил полеты в регион: Wizz Air отменил рейсы в Израиль, ОАЭ и Иорданию до 7 марта, Lufthansa — субботние и воскресные рейсы в Дубай, Тель-Авив, Бейрут и Маскат, KLM отменила рейсы из Амстердама в Тель-Авив, Kuwait приостановил рейсы в Иран, Oman Air — рейсы в Багдад.

Россия приостановила все рейсы в Иран и Израиль. Российское посольство в Катаре рекомендовало гражданам соблюдать меры предосторожности. Британское посольство в Катаре призвало своих граждан не покидать дома. Госсекретарь США Марко Рубио в понедельник вылетит в Израиль для переговоров об Иране — впервые за долгие годы без журналистов на борту.

В ОАЭ, по предварительной информации, находятся около 50 тыс. российских туристов, угроза россиянам в ОАЭ, Катаре и Бахрейне минимальна, сообщает АТОР.