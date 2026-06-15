Американский певец и продюсер Оливер Три (настоящее имя — Оливер Три Никелл) погиб в возрасте 32 лет при столкновении двух вертолетов в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает CNN Brazil со ссылкой на данные полиции.

Трагедия произошла утром 14 июня в юго-западной части города, в районе Рекрейо-дос-Бандейрантес. По информации властей, два вертолета столкнулись в воздухе, после чего упали. Одна из машин рухнула на стоянку электромобилей, в результате чего загорелись не менее 20 машин. Вторая упала на территорию заброшенной церкви. Погибли все находившиеся на борту — шесть человек.

В одном вертолете находились пять пассажиров, во втором — только пилот. Среди жертв катастрофы — сам музыкант, аргентинский YouTube-блогер Гаспар Прим (Gaspi), музыкальный продюсер Лукас Брито Чавес (известный как Лукас Фрота), а также пилоты Александр Соуза и Чарльз Марсиллак.

Оливер Три находился в Бразилии в рамках мирового турне в поддержку своего четвертого студийного альбома Love You Madly, Hate You Badly, который вышел в апреле 2026 года. Тур стартовал 30 мая в Мехико. 6 июня певец выступил в Сан-Паулу. В ближайших планах были концерты в Европе, Китае, Японии, Новой Зеландии и Южной Африке.

Музыкант известен по хитам Life Goes On, Miss You и When I’m Down. На Spotify у него более 11 миллионов слушателей в месяц, а некоторые треки набрали свыше 700 миллионов прослушиваний. Оливер Три начал карьеру с продюсирования дабстепа, а в 2013 году выпустил дебютный мини-альбом Demons. Известность ему принесло участие в треке When I’m Down диджея Whethan в 2016 году, после чего он подписал контракт с Atlantic Records. В 2018 году мини-альбом Alien Boy принес ему популярность не только в мире электронной музыки, но и в сети.

За день до трагедии певец публиковал в соцсетях сториз из студии с другими музыкантами. Его последний пост был сделан 13 июня.

Бразильские власти проводят расследование причин авиакатастрофы. На месте происшествия работают следователи Центра расследования и предотвращения авиационных происшествий (CENIPA) и криминалисты.