Глава МИД России Сергей Лавров посетил с рабочим визитом Минск, где встретился со своим белорусским коллегой Максимом Рыженковым, а до этого провел переговоры во Дворце Независимости с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Как российского министра принимали в соседней республике, где, вопреки всему, не действуют санкции, а карты «МИР», наоборот, работают, — в репортаже корреспондента RTVI.

Мир до санкций

Беларусь считается самым близким союзником России, и это звание закреплено за соседней республикой уже многие годы. Однако после начала военного конфликта на Украине о преимуществах Беларуси стали упоминать не только политики и дипломаты, но и обычные россияне.

После февраля 2022 года из России начали уходить мировые бренды: от автомобилей до одежды, но в соседней республике многие из них остались несмотря на то, что на Беларусь также оказывают санкционное давление европейские страны.

В этом лично убедилась корреспондент RTVI, увидев в белорусской столице привычный «мир до санкций». Сразу при въезде в Минск на глаза попадаются многочисленные автосалоны, к примеру, Audi, Volkswagen, Toyota или Porsche. В России остались дилерские центры, но их число сильно сократилось, а поставки идут преимущественно через параллельный импорт.

Еще интереснее обстоят дела с магазинами одежды, такими как Zara. Она стала символом популярных брендов масс-маркета, которые официально ушли из России, — на их месте в торговых центрах появились бренды-«заменители». Но в Беларуси все это осталось в оригинальном виде, из-за чего многие россияне стали ездить в Минск и другие города ради шопинга.

И дело не только в близости и возможности въехать в республику по внутреннему российскому паспорту. Беларусь — одно из немногих оставшихся на планете мест, где принимают карты «МИР».

Но и это еще не все. Россиян явно привлекает отсутствие блокировок соцсетей, мессенджеров, интернет-платформ и видеохостингов. Пока в России без VPN не открываются Telegram, Instagram*, WhatsApp*, YouTube и Facebook*, в соседней республике эти сервисы работают без ограничений, в чем убедилась корреспондент RTVI. И Минск в ближайшее время не планирует ничего менять.

«Любое решение, особенно такого плана, как запрет, должно быть четко продумано. Должны быть продуманы его последствия. Оно должно быть целесообразным и эффективным. Если мы декларируем, но не можем реализовать, то лучше вообще не декларировать. Что касается платформ, которые используются гражданами Беларуси, действовать нужно очень аккуратно. Вы знаете и позицию президента [Александра Лукашенко], он не сторонник запретов», — заявил в апреле министр информации Беларуси Дмитрий Жук.

Где наш Союз

Беспрепятственный въезд россиян в Беларусь по внутреннему паспорту и оплата картами «МИР» оказались возможны благодаря договору о Союзном государстве, подписанному еще в декабре 1999 года.

По словам депутата нижней палаты парламента, кандидата в президенты Беларуси на выборах 2025 года Олега Гайдукевича, союз Минска и Москвы «укрепляет суверенитет Беларуси и укрепляет Россию».

«Это уже очевидно, особенно после 2022 года (начала военного конфликта на Украине. — Прим.RTVI) и 2020 года (протестов в Беларуси. — Прим.RTVI). Мы прекрасно понимаем, что, если бы у Беларуси не было России, а у России не было Беларуси, нам бы было гораздо тяжелее. Сегодня очевидно, что, пока мы вместе, военным путем нас никто не победит, да и экономически изолировать санкциями тоже не выходит», — сказал белорусский политик в разговоре с RTVI.

Гайдукевич напомнил, что, когда западные страны ввели санкции против России, Беларусь «заместила очень много критически важных поставок», а в ответ и Москва помогает Минску.

«Что касается интеграции, давайте скажем честно: Запад должен кусать себе локти, потому что он укрепил нашу интеграцию, решив проблемы, которые возникали на протяжении десятилетий. Как только они стали нас давить, как только стали вводить санкции, как только объявили гибридную войну, наша интеграция усилилась. Мы решили миллион проблемных вопросов. То есть Запад всегда мечтал разрушить союз Беларуси с Россией, а в итоге сделал все наоборот, укрепив союз Беларуси и России», — считает белорусский депутат.

По словам Олега Гайдукевича, сейчас интеграция развивается хорошо, президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко регулярно встречаются, а в военной сфере и по линии спецслужб две страны «работают как одно целое».

С 2000 года существует Региональная группировка войск Беларуси и России. Это совместное объединение вооруженных сил двух государств, его называют главным инструментом Союзного государства для обеспечения обороны. Хотя компоненты РГВ функционируют уже более четверти века, сами силы были развернуты только в октябре 2022 года — уже после начала полномасштабных боевых действий на Украине. В 2025-м стороны возобновили стратегические военные учения «Запад» с целью «отработки обороноспособности Союзного государства».

«Будем и дальше укреплять наш союз. Самое главное, чтобы граждане с каждым днем чувствовали, что их жизнь становится лучше и чувствовали плюсы Союза. Для этого надо продолжать унифицировать законодательство, что мы и делаем», — заключил экс-кандидат в президенты в беседе с RTVI.

«Нужно созреть»

В 2021 году Владимир Путин и Александр Лукашенко утвердили 28 союзных отраслевых программ, направленных на «сближение» и «гармонизацию» в макроэкономической, денежно-кредитной и промышленной политике, в налоговом законодательстве, а еще призванных сформировать единые рынкы нефти, газа и электроэнергии России и Беларуси. Планировалось, что их выполнят до конца 2023-го, но сроки сдвинулись.

Например, в январе 2026 года директор Департамента экономического сотрудничества со странами СНГ Минэкономразвития России Алексей Михайлов заявил, что Москва и Минск только готовят проект соглашения о единой аграрной политике. Документ о формировании объединенного рынка электроэнергии был подписан лишь в конце 2024-го, Лукашенко ратифицировал его в декабре 2025 -го.

При этом в июне 2024 года госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев заявил, что все 28 программ «полностью выполнены», а на следующий трехлетний период, то есть до 2027 года, стоят уже 120 задач.

Тем временем единой валюты Союзного государства пока так и не появилось. Ее создание предусматривалось еще в Договоре 1999 года, но практические шаги ни Москва, ни Минск не предпринимают до сих пор. В июле 2024 года Владимир Путин подчеркнул, что для введения единой валюты нужно «созреть».

Александр Лукашенко в 2019-м отмечал, что общей денежной единицей не должен быть ни белорусский, ни российский рубль. При этом он допустил, что эмиссионный центр новой валюты мог бы находиться в России.

«На пользу нормальному общению»

Прилетевший в Минск Сергей Лавров начал визит с того, что утром 15 июня отправился на церемонию возложения венка к монументу Победы, а затем — к президенту Беларуси Александру Лукашенко, с которым они общались за закрытыми дверями около полутора часов.

«Александр Лукашенко много времени уделил текущей ситуации в Союзном государстве. Планов много, они все устойчиво реализуются, позволяя достигать задач, поставленных президентами Путиным и Лукашенко, которые регулярно между собой сверяют часы и намечают конкретные направления для дальнейшего развития», — объявил Лавров после переговоров с белорусским лидером во Дворце Независимости.

Глава МИД также анонсировал два российско-белорусских форума, которые пройдут в июне: международный культурный форум и форум в Бресте, посвященный началу Великой Отечественной войны.

«На полях этого форума состоится заседание парламентского собрания России и Беларуси. В ближайшее время — очередная встреча наших премьер-министров. Интенсивность наших связей всем хорошо известна. Это идет на пользу не только определению на уровне руководства наших стран дальнейших путей развития Союзного государства, но и на пользу простому, нормальному, человеческому общению, а это самый важный и прочный фундамент наших братских отношений», — сказал Сергей Лавров.

Также Лавров и Лукашенко поговорили о ситуации в мире, прежде всего — обсудили украинский кризис и то, какую роль, по мнению Москвы и Минска, в нем играют США и европейские страны. Глава российского дипведомства вновь заявил, что Россия привержена договоренностям, которые были достигнуты на Аляске в августе 2025 года.

К слову, на полях переговоров Сергея Лаврова спросили об отношениях в треугольнике Беларусь — Украина — Запад. Гость из Москвы проявил полное понимание в отношении позиции Минска.

«Мы прекрасно понимаем тот подход, который излагал президент Лукашенко: Беларусь — наш союзник, но Беларусь в войне не участвует. Если её хотят туда втянуть, то на это Александр Григорьевич тоже уже отвечал: «Мало не покажется»», — заключил российский министр.

После аудиенции у президента Сергея Лаврова ждала встреча с министром иностранных дел Беларуси Максимом Рыженковым. Во время пресс-конференции Рыженков напомнил, что 2026 год — это 30-летие Договора об образовании сообщества Беларуси и России, который и заложил основу Союзного государства.

«К сожалению, геополитическая нестабильность в различных регионах и всевозможных проявлениях уже стала привычным фоном наших встреч. Трагические события в Украине, на Ближнем Востоке, Венесуэле, Иране подтверждают, что миру необходима новая система безопасности, основанная на равноправии, взаимном уважении и доверии», — отметил глава МИД Беларуси.

По его мнению, модель белорусско-российского взаимодействия может «послужить точкой роста для стабильной системы международных отношений в Евразии».

Как объявил глава белорусского МИД, торгово-экономическое сотрудничество двух стран идет «к новым историческим рекордам», несмотря на «неослабевающее внешнее давление». Товарооборот за последние пять лет вырос до $5 млрд (это более чем в 1,8 раза), конкретно белорусский экспорт на российский рынок — в два раза.

В Минске не сомневаются, что столь «впечатляющие результаты» — плод совместных усилий, в том числе «масштабных программ импортозамещения и ориентации на достижение технологического суверенитета».

Кстати, во время переговоров Лавров и Рыженков обсудили и подготовку совместного заседания коллегий МИД двух стран — на нем Москва и Минск подпишут программы согласованных действий во внешней политике стран Союзного государства на 2027-2029 годы. А вот какими будут эти действия, министры пока рассказывать не стали.

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