Генпрокурор России Александр Гуцан, адвокат Павел Астахов, двое топ-менеджеров Ростеха, а также компании «Лукойл — Западная Сибирь» и «Газпромнефть шиппинг» оказались в новых санкционных списках Евросоюза. Они были приняты 15 июня дополнительно, пока ЕС рассматривает проект 21-го пакета санкций.

Всего в три отдельных черных списка вошли 80 физических лиц и организаций из России и стран СНГ. Людям запрещено въезжать на территорию ЕС, их активы в странах блока подлежат блокировке. Что касается подсанкционных компаний, то европейским организациям запрещаются любые контакты с ними.

Один из черных списков Совет ЕС связал с обстоятельствами смерти оппозиционера Алексея Навального. Туда вошли одно юридическое и 15 физических лиц — силовики, прокуроры, судьи, а также медики, которые делали заключения по Навальному. Именно в этом списке значится генпрокурор Гуцан, которого Совет ЕС обвиняет в «нарушении и злоупотреблении правами человека, подавлении гражданского общества и оппозиции».

В документе за подписью главы евродипломатии Каи Каллас поясняется, что ограничительные меры введены «в связи с ситуацией в России». Совет ссылается на совместное заявление Великобритании, Швеции, Франции, Германии и Нидерландов от 14 февраля 2026 года, в котором они выразили уверенность, что оппозиционер Алексей Навальный «был отравлен», а не умер естественной смертью, как утверждают власти в России.

Во второй черный список ЕС включил 9 лиц и 45 организаций, чью деятельность считает способствующей росту военного потенциала России и доходов от продажи нефти в обход санкций.

Среди попавших в этот реестр:

исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко, промышленный директор той же госкорпорации Бекхан Оздоев, а также советник гендиректора «Ростеха» Алексей Рахманов;

«Лукойл — Западная Сибирь»;

Западная Сибирь»; «Газпромнефть шиппинг»;

предприятия Роскосмоса НПО им. С. А. Лавочкина;

ФГУП «18-й Центральный научно-исследовательский институт» Минобороны РФ;

«Ижевский авиационный завод» концерна «Калашников»;

Фонд перспективных исследований и его гендиректор Максим Вакштейн.

Свой третий черный список Совет ЕС связал с обвинениями в адрес России в том, что она ведет «гибридные кампании, направленные на угрозу и подрыв безопасности, устойчивости и демократических основ» стран блока и партнеров.

По этой части под санкции попали Президентский фонд культурных инициатив (ПФКИ) и 10 физических лиц — журналисты и блогеры, в том числе сотрудничающие с RT, а также митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Георгий Шевкунов).

В третьем списке оказался адвокат Астахов, которого Европа осуждает за выступления в российских СМИ с комментариями внешней политики России и Украины, поддержку присоединения Крыма к России, а также неоднократные поездки в Донбасс.

Кроме Шевкунова и Астахова, в третьем черном списке значатся:

ведущий программы Первого канала «Время покажет» Анатолий Кузичев;

блогер Александра Йост, известная как Sasha meets Russia;

автор телеграм-канала «Сыны монархии» Роман Антоновский;

военный блогер Кирилл Федоров;

журналистка RT Ольга Кирий, колумнист RT и других изданий Игорь Мальцев;

главред «Крымской газеты» Мария Волконская;

директор PR-агентства «Безграничные» Мария Дудко.

9 июня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила проект 21-го пакета санкций против России. Среди прочего туда впервые предложено включить запрет на въезд ветеранам СВО, ограничения в рыболовной отрасли и запрет на сервисы в третьих странах, которые работают с криптовалютными счетами и, как считают в Европе, помогают России обходить европейские санкции через третьи страны.