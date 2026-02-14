Официальный представитель МИД России Мария Захарова в разговоре с РБК назвала «информационным вбросом» совместное заявление Великобритании, Франции, Германии, Швеции и Нидерландов о том, что причиной смерти Алексея Навального мог стать обнаруженный в его биоматериалах эпибатидин — яд, который извлекается из кожи южноамериканской лягушки-древолаза.

Захарова выразила мнение, что заявление было сделано «с целью отвлечения внимания от насущных проблем Запада».

«В тот момент, когда надо было бы предъявить результаты расследования по СП1/2 («Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». — Прим. RTVI), они вспоминают о Навальном. <…> Будут результаты анализов, будут формулы веществ — будет и комментарий», — сказала официальный представитель российского МИДа.

По словам Захаровой, когда Москва направляла официальный запрос о предоставлении данных анализов Навального, «они вбрасывали сенсации про Скрипалей».

В заявлении Великобритании, Франции, Германии, Швеции и Нидерландов указано, что эпибатидин «с высокой долей вероятности» стал причиной смерти Навального. Токсин якобы был обнаружен в образцах тела Навального с помощью лабораторных исследований. «Средствами, мотивом и возможностью» использовать эпибатидин против оппозиционера обладало «только российское государство», утверждается в совместном заявлении пяти стран.

В ЕС уверены, что «никакого безобидного объяснения» якобы присутствию смертельного яда в организме Навального нет. В документе подчеркивается, что токсин не вырабатывается у древесных лягушек в неволе, «и в России он в природе не встречается». По версии стран-подписантов заявления, Россия якобы «разработала и применила» этот яд в нарушение Конвенции о химическом оружии. Великобритания в связи с этим обратилась в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО).

В сентябре 2025 года вдова оппозиционера Юлия Навальная рассказала, что соратники ее мужа в феврале 2024-го смогли получить и переправить за границу образцы биоматериалов Навального. По словам вдовы, эти образцы «независимо друг от друга» исследовали лаборатории двух стран, придя к выводу, что оппозиционер якобы был отравлен. Навальная добавила, что лаборатории не публикуют результаты исследований из «политических соображений», и потребовала обнародовать эти данные.

Смерть Навального

О смерти Алексея Навального в феврале 2024 года сообщили в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН). Оппозиционер умер в возрасте 47 лет колонии особого режима в поселке Харп (ИК-3 «Полярный волк») в Ямало-Ненецком автономном округе. В местном управлении ФСИН заявили, что ему стало плохо во время прогулки, реанимировать его не смогли. В медицинском свидетельстве, выданном матери оппозиционера, говорилось, что смерть наступила по естественным причинам.

В постановлении регионального Следственного комитета (СК), опубликованном вдовой Навального Юлией, сказано, что он умер в результате «комбинированного заболевания». В СК также указали, что смерть носила не криминальный, а «аритмогенный характер, проявившийся нарушением ритма и проводимости сердца», тогда как «обнаруженные телесные повреждения явились следствием медицинских манипуляций». Вдова оппозиционера заявила, что при жизни «никаких заболеваний сердца у Алексея не было».

Соратники и родственники Навального считают его смерть убийством и винят в случившемся российские власти. В Кремле подобные обвинения назвали голословными.

В марте 2024 года президент России Владимир Путин заявил, что за несколько дней до смерти Навального получил предложение обменять его. По словам главы государства, он был согласен на это при условии, что оппозиционер не вернется в страну.