Россиянам, которые собираются в зарубежную поездку, не имея на руках долларов, доступны четыре альтернативных варианта оплаты товаров и услуг. Об этом рассказал Life.ru доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко.

В туристических зонах Турции удобнее всего расплатиться через Систему быстрых платежей, сообщил эксперт. Чтобы воспользоваться этим способом, покупателю нужно сказать на кассе «Karekod ödeme» («Карекод одеме», «оплата по QR-коду»). Такую возможность предоставляют более тысячи торговых точек.

Преимуществом этого варианта Щербаченко назвал скорость оплаты, а также отсутствие необходимости менять деньги или иметь при себе наличные.

В Абхазии, Беларуси, Южной Осетии, Венесуэле, Казахстане, на Кубе, во Вьетнаме и Лаосе принимают карту «Мир». Эксперт добавил, что Банк России планирует расширить географию приема российской платежной карты до 35 стран к 2030 году. Переговоры ведутся с Афганистаном, Египтом, Индией, Индонезией, Маврикием, Монголией и Шри-Ланкой.

Третий способ для россиян — использовать карты китайской системы Union Pay, которые принимают более чем в 150 странах мира.

Четвертый вариант — закупить юани вместо долларов и обменять их на местную валюту по прибытии в страну назначения. По словам Щербаченко, выгоднее всего это делать во Вьетнаме, Таиланде, Малайзии и Сингапуре.

Туристов, которые все же решили взять с собой в поездку доллары, Щербаченко предупредил, что в ряде стран, включая Вьетнам, Индию, Индонезию, ОАЭ, Оман, Таиланд и Шри-Ланку, могут не принимать банкноты старого образца. При поездке в эти государства стоит брать купюры разных годов выпуска и желательно номиналом 50 и 100 долларов.