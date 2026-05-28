Во время визита президента России Владимира Путина в Казахстан стороны подписали соглашение о строительстве первой в республике атомной электростанции. Эксперт Финансового университета при Правительстве России Игорь Юшков в разговоре с RTVI рассказал, почему этот проект важен для казахстанских властей и почему выбор пал именно на «Росатом».

Для чего Казахстану российская АЭС

Как объяснил собеседник RTVI, в Казахстане сейчас нарастает дефицит энергии. Республика строит новые угольные электростанции. Появление первой АЭС сможет удовлетворить растущий спрос и в перспективе снизить угольную генерацию на старых станциях.

Игорь Юшков отметил, что Казахстан планирует построить на своей территории несколько атомных станций. «Росатом» будет реализовывать именно первую. Вторую АЭС построят китайские компании, а вероятную третью может возвести консорциум из южнокорейских, японских и европейских компаний.

«Сначала Казахстан объявил о победителе конкурса, было подписано соглашение с «Росатом». Теперь же, во-первых, подписано соглашение на государственном уровне, во-вторых, оно касается именно финансирования. То есть Россия как государство выделит льготный кредит «Росатому» на строительство этой новой станции», — пояснил эксперт.

По словам собеседника RTVI, трудности с реализацией могут возникнуть, если структуры «Росатома», участвующие в проекте, попадут под американские или европейские санкции. И вопрос заключается в том, насколько Казахстан будет готов игнорировать западные рестрикции ради того, «чтобы нормально построить атомную станцию».

«В этом, в общем-то, заключается трудность для всех сторон, потому что Казахстан занимает очень осторожную позицию по вопросу сотрудничества с Россией несмотря на то, что мы и крупные торговые партнеры, и близкие политические союзники. Но после 2022 года Казахстан очень осторожно относится к сотрудничеству с Россией», — добавил Юшков.

Плюсы и минусы для России

Эта АЭС важна для «Росатома», потому что компания стремится набрать как можно больше зарубежных проектов и сохранять первое место в мире по ним, подчеркнул эксперт.

«Для России как государства, с одной стороны, этот проект дополнительно укрепляет отношения с Казахстаном. С другой стороны, все-таки для нас сейчас это будет определенная финансовая нагрузка, потому что станция на 85% будет финансироваться российской стороной. И получается, что мы как бы спонсируем строительство АЭС в соседнем государстве», — объяснил Игорь Юшков.

Собеседник RTVI напомнил, что сейчас у России наблюдается дефицит бюджета, причем он больше, чем рассчитывали. Поэтому сейчас подобные проекты — это «дополнительное напряжение» для России. Однако основная фаза строительства и затрат «будет чуть позже».

Кроме того, по словам Игоря Юшкова, у самой России есть определенный дефицит в некоторых регионах. Он предположил, что Москва, может быть, хотела бы построить АЭС, например, на Кавказе или Дальнем Востоке.

Какой будет АЭС в Казахстане

В соседней республике будет построена АЭС с двумя реакторами типа ВВЭР (на водо-водяном энергетическом реакторе), каждый на 1 200 МВт. Абсолютный близнец такой атомной станции находится в Беларуси: те же два реактора суммарно на 2 400 МВт. Как напомнил Игорь Юшков в разговоре с RTVI, Минску этот проект стоил около $5,36 млрд.

«Сейчас, конечно, цены немножко подросли, но тоже стоит ориентироваться на показатель около $6 млрд. Соответственно, 85% затрат Россия как государство покроет, дав «Росатому» кредит на строительство», — предположил собеседник RTVI.

Также эксперт напомнил о строительстве АЭС «Аккую» в Турции. Но, в отличие от казахстанского или белорусского проекта, турецкая атомная станция будет состоять из четырех энергоблоков.